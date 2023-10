Tìm thấy thi thể nghi phạm đâm chết cô gái tại cửa hàng thời trang ở Bắc Ninh

Chiều 17/10, Hiệp đến cửa hàng thời trang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh gặp chị N.T.P (SN 1996, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) là nhân viên tại cửa hàng.

Trong quá trình nói chuyện, P. và Hiệp xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hiệp dùng dao nhọn đâm làm chị P. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hiệp lái xe taxi hãng Mai Linh màu xanh, BKS 99E - 002.59 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.