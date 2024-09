Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 vụ sập cầu Phong Châu

Chiều 23/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ sập cầu Phong Châu. Nạn nhân là Dương Công Chiến (ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), lái ô tô đầu kéo. Sáng 23/9, Công an phường Bạch Hạc (TP Việt Trì) nhận được tin báo của Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ về việc phát hiện một tử thi là nam giới đang trôi trên sông Hồng đoạn thuộc khu Mộ Hạ, phường Bạch Hạc. Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn. Đến khoảng 11h30 trưa nay, gia đình nạn nhân Dương Công Chiến (43 tuổi, ở khu 8 xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa) - người lái ô tô đầu kéo BKS 19H-042.12 trong vụ tai nạn sập nhịp cầu Phong Châu - đã nhận dạng tử thi. Thi thể nạn nhân Dương Công Chiến được tìm thấy trên sông đoạn chảy qua TP Việt Trì (Ảnh: Công an Phú Thọ). Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng theo phong tục địa phương. Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực chạy đua với thời gian, với trách nhiệm cao nhất thực hiện các biện pháp cứu nạn, cứu hộ nhằm xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương của gia đình các nạn nhân trong vụ sập cầu. Như vậy, đến nay 4 nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu đã được tìm thấy gồm: 1. Dương Công Chiến (Khu 8 xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa); 2. Hà Quốc Chí (38 tuổi, trú tại xã Chu Hóa, TP Việt Trì, Phú Thọ); 3. Lương Xuân Thành (Khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ); 4. Nguyễn Thị Hường (vợ ông Thành). Hiện nay vẫn còn 4 nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu chưa tìm thấy tung tích (Ảnh: Nguyễn Hải). 4 nạn nhân mất tích sau vụ sập cầu sáng 9/9 đang được tìm kiếm gồm: 1. Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ); 2. Nguyễn Hà Chi (SN 2005, Đắk Nông); 3. Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ); 4. Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, Khu 17, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ). Cục Đường bộ - Bộ GTVT vừa phê duyệt khoản kinh phí 9,13 tỷ đồng để triển khai trục vớt cầu Phong Châu và các phương tiện gặp nạn trong vụ sập cầu. Dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại cầu Phong Châu sẽ được triển khai theo lệnh khẩn cấp với kinh phí tạm tính 9,13 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước). Nguồn kinh phí này được chi cho công tác trục vớt xác cầu và phương tiện giao thông bị chìm đắm, đồng thời chi cho việc phân luồng, bảo đảm giao thông, bố trí người chốt trực...