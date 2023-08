Tìm thấy thi thể 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi ở Sơn La

Lực lượng chức năng huy động 20 thuyền, 350 người tham gia tìm kiếm nạn nhân. Công an huyện Bắc Yên đã huy động 20 cán bộ chiến sỹ cùng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa bàn huyện Bắc Yên xảy ra mưa to.

Đến 17h ngày 15/8, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu B. và trong sáng 16/8 tìm thấy thi thể chị P.