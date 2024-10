Tìm thấy thêm một nạn nhân trong vụ sạt lở trên quốc lộ 2 ở Hà Giang

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy nạn nhân thứ 5 trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Sáng 2/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết lúc 8h cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân thứ 5 trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Viết T. Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân đang mất tích (Ảnh: Công an Hà Giang). Bốn nạn nhân được tìm thấy trước đó trong vụ sạt lở gồm: Anh Nguyễn Anh T. (SN 1992), bà Tạ Thị H. (SN 1971, ở thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh), cháu Mai Thị Thùy C. (SN 2014) và anh Tô Đình Đ. (ở huyện Bắc Quang). Theo nhà chức trách, mưa lớn trên địa bàn toàn huyện Bắc Quang làm đổ sập hoàn toàn 8 nhà dân, 17 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50% trở lên, 56 hộ dân với 222 nhân khẩu ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đã phải di dời khẩn cấp... Trước đó, khoảng 8h30 ngày 29/9, một vụ sạt lở taluy dương xảy ra ở quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Đoạn sạt lở dài khoảng 300m với khối lượng đất đá khoảng trên 3.000m3, làm đổ sập 3 ngôi nhà. Chính quyền đã di dời khẩn cấp 13 hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao ven quốc lộ 2. Ngoài ra, toàn địa bàn xã cũng sơ tán 45 hộ dân với 148 nhân khẩu khỏi vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 29/9 đến trưa 1/10 đã làm 15 người thương vong và mất tích; thiệt hại hàng trăm nhà ở và nhiều diện tích hoa màu, tài sản, đàn gia súc, gia cầm, thủy sản của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, huyện Bắc Quang là địa phương thiệt hại nặng nề nhất.