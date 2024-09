Tìm thấy ô tô đầu kéo vụ sập cầu Phong Châu nhưng không có người trong xe

Với thiết bị lặn chuyên dụng, lực lượng chức năng tiếp cận được vị trí phát hiện ô tô đầu kéo BKS 19R-011.11 đang mắc kẹt sau vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) nhưng không thấy ai trong ca bin. Trưa 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động thêm 30 cán bộ, chiến sĩ với trang thiết bị lặn chuyên dụng tiếp cận hiện trường vụ sập cầu Phong Châu tìm kiếm những người gặp nạn. 30 cán bộ, chiến sĩ với những thiết bị lặn chuyên dụng đang tiếp cận hiện trường vụ sập cầu Phong Châu để tìm kiếm người gặp nạn (Ảnh: Công an Phú Thọ). Sáng nay, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của công an, quân đội tiếp cận hiện trường vị trí cầu Phong Châu bị sập hôm 9/9 vừa qua để tìm kiếm nạn nhân mất tích và phương tiện giao thông gặp nạn. Vị trí tiếp cận cách cầu Phong Châu gần 100m, thuộc khu 23 xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông - đây là nơi phát hiện đang mắc kẹt. 30 cán bộ, chiến sĩ với thiết bị lặn chuyên dụng được huy động đang tiếp cận hiện trường. Đến nay qua tìm kiếm, lực lượng chức năng không thấy nạn nhân trong ca bin xe. Phú Thọ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt phương tiện bị nạn với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất. Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn trong vụ sập cầu Phong Châu (Ảnh: Công an Phú Thọ). Sáng 15/9, cơ quan chức năng công bố tìm thấy thi thể (48 tuổi, trú xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) trên sông Hồng. Bà Hường là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, gia đình đã đưa thi thể bà Hường đi hỏa táng và gửi tro cốt lại tại đài hóa thân hoàn vũ. Người thân của bà Hường đang mong chờ tìm được thi thể ông Lương Xuân Thành (56 tuổi, chồng bà Hường) để tổ chức chôn cất cho cả hai.