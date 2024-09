Tìm thấy một thi thể khi trục vớt ô tô trong vụ sập cầu Phong Châu

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể khi trục vớt ô tô đầu kéo chìm dưới lòng sông Hồng. Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 20/9, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đến nay chưa xác định được danh tính cụ thể do ở địa phương đang mưa to. "Bước đầu chúng tôi chỉ xác định thi thể ở trong ô tô đầu kéo. Lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể ra ngoài để xác định danh tính", ông Hùng nói. Lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt phần cầu Phong Châu và các phương tiện bị chìm dưới lòng sông Hồng (Ảnh: Công an Phú Thọ). Như vậy, đây là nạn nhân thứ 3 trong vụ sập cầu Phong Châu được lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tìm thấy. Trước đó, thi thể hai vợ chồng ông Lương Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Hường (Khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng. Các nạn nhân còn mất tích đang được cơ quan chức năng tìm kiếm trước đó gồm: Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ); Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ); Dương Công Chiến (43 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ); Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ); Hà Quốc Chí (38 tuổi, TP Việt Trì). Ngày 20/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng cùng với các phương tiện, xe máy chuyên dụng... tiến hành san gạt mặt bằng, di chuyển đặt cẩu chuyên dụng vào vị trí thuận lợi để tiến hành trục vớt. Nhịp cầu Phong Châu bị sập cùng chiếc ô tô tải mắc kẹt bên trong (cách cầu Phong Châu khoảng 100m) đã được lực lượng chức năng sử dụng máy phá bê tông; máy hàn hơi cắt từng nhịp giàn thép. Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ sập cầu khiến hai nhịp 6, 7 và trụ T7 phía bờ hữu sông Thao bị cuốn trôi; 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện và 8 người mất tích. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu bị sập sáng 9/9 vừa qua. Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo tìm kiếm thông tin 3 ô tô gồm: Ô tô đầu kéo BKS 19H-004.19, chủ xe là ông Đỗ Tiến Thành (phường Thọ Sơn, TP Việt Trì); sơ mi rơ moóc BKS 19R-011.11, chủ xe là ông Đỗ Tiến Thành; ô tô đầu kéo BKS 19H-042.12, chủ xe là Công ty cổ phần bê tông Tự Lập (phường Minh Nông, TP Việt Trì).