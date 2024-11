Tìm thấy cô gái Hà Nội cắt đứt liên lạc với gia đình để "bỏ phố về rừng"

Do áp lực trong công việc và cuộc sống, chị T. đã cắt đứt liên lạc với gia đình để "bỏ phố về rừng". Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng sau đó tìm thấy cô gái và giao cho người thân. Ngày 20/11, Công an xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã nhận được thư cảm ơn từ chị Trần Thị Ngân (trú thành phố Hà Nội) về việc đơn vị hỗ trợ gia đình chị tìm kiếm người thân. Theo thông tin, em gái chị Ngân là T.T.T. (24 tuổi), do áp lực trong công việc và cuộc sống nên quyết định "bỏ phố về rừng". Chị T.T.T. (24 tuổi, trú thành phố Hà Nội) được lực lượng chức năng tìm thấy ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: L. Tiến). Đầu tháng 11, chị T. ngắt liên lạc với gia đình và một mình đi vào địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Người nhà sau đó tổ chức tìm kiếm chị T. nhưng không có kết quả. Ngày 14/11, Công an xã Đạ Sar rà soát, thực hiện quản lý nhân khẩu tại địa phương và ghi nhận trường hợp chị T. đến cư trú. Đơn vị này sau đó vào cuộc xác minh thân nhân chị T. và biết tin chị T. chủ động ngắt liên lạc, rời gia đình. Sau khi nắm bắt thông tin, hoàn tất các thủ tục, lực lượng Công an xã Đạ Sar phối hợp cùng các cơ quan chức năng bàn giao chị T. cho người thân đón về Hà Nội.