Tìm thấy 30 thi thể vụ ô tô và xe máy bị vùi lấp và cuốn trôi ở Cao Bằng

Cơ quan chức năng đã tìm thấy 30 thi thể vụ xe ô tô và xe máy bị vùi lấp và cuốn trôi sau sạt lở ở Khuổi Ngọa, hiện còn khoảng 5 người mất tích. Chiều 14/9, trả lời PV Báo điện tử VTC News, đại diện tỉnh Cao Bằng cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 30 thi thể vụ xe khách 29 chỗ, xe ô tô con và nhiều xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi sau khi xảy ra sạt lở Khuổi Ngọa, xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng). Trong số 30 thi thể được tìm thấy còn một số người chưa xác định được danh tính. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 30 thi thể vụ xe bị vùi lấp, cuốn trôi ở Cao Bằng. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng) Cũng theo đại diện tỉnh Cao Bằng, tại thời điểm phát hiện vị trí xe khách 29 chỗ gặp nạn, chiếc xe đã biến dạng hoàn toàn, lực lượng chức năng đã dùng các phương tiện cắt khung sắt để tìm kiếm nạn nhân. Đến nay, việc tìm kiếm các nạn nhân đã kéo dài sang ngày thứ 5 và hiện còn khoảng 5 nạn nhân chưa tìm thấy. Trước đó, khoảng 5h45 ngày 9/9, tại Km 180+680, quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành xảy ra vụ sạt lở ta luy dương làm xe ô tô khách biển số 11B-002.11 và 2 ô tô con biển số 11A-097.22, 11A.121.31 cùng một số xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi. Vụ sạt lở làm hơn 30 người chết và mất tích, trong đó có 2 cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng. Công an tỉnh Cao Bằng cho biết thêm, tại điểm sạt lở Khuổi Ngọa, ngày 12/9, các lực lượng phát hiện nạn nhân nằm rải rác dọc bờ suốt, trong đó có những nạn nhân được thấy khi bị cuốn trôi tới xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ngoài ra, điểm sạt lở Lũng Lỳ, xã Ca Thành, các lực lượng tập trung máy móc, con người, đồng thời Công an tỉnh Cao Bằng huy động thêm chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm hiện đại để nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đất đá sau vụ sạt lở. Đến 11h ngày 12/9, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân được xác định là nữ. Tại điểm sạt lở xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình,11/11 thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đất đá đã được tìm thấy. Nguyễn Huệ