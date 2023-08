Tìm ra thủ phạm khiến hàng loạt ô tô cán đinh sắt ‘khủng’ ở Bình Dương

Do phương tiện bị hư hỏng nên buộc lực lượng công an phải dừng lại để xử lý sự cố, sau đó tổ công tác đã cùng nhau thu gom số đinh sắt trên mặt đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Vì đêm tối nên vẫn còn đinh sắt sót lại trên mặt đường đoạn gần khu công nghiệp Bàu Bàng. Đến tối cùng ngày, khi các phương tiện lưu thông qua khu vực thì cán phải số đinh này.

Theo cơ quan công an, sự việc may mắn không gây thương vong về người, có một số ô tô bị thủng lốp.