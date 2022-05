Tìm được chị em sinh đôi sau 47 năm thất lạc nhờ làm căn cước công dân

Trước đó, ngày 16/5, thông qua công tác xử lý hồ sơ căn cước công dân (CCCD), cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Hoài Nhơn đã phát hiện khuôn mặt của bà Mai Thị Bền giống bà Đỗ Thị C. (ngụ thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ngay sau đó, Công an thị xã Hoài Nhơn cử cán bộ đến nhà bà Bền, đồng thời liên hệ Công an xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để xác minh, làm rõ vụ việc.