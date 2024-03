Tim Cook thăm Trung Quốc giữa lúc Mỹ kiện Apple

Chuyến công tác Trung Quốc mới nhất của Tim Cook diễn ra trong bối cảnh doanh số iPhone tại đây đang sụt giảm. Apple cũng vừa khai trương Apple Store lớn thứ hai thế giới ở quận Tĩnh An, Thượng Hải. Theo truyền thông địa phương, cửa hàng này chỉ đứng sau Apple Store tại Fifth Avenue, New York.

Hôm 20/3, Cook viết trên Weibo “Xin chào Thượng Hải” bằng tiếng Trung Quốc. Ông còn bày tỏ sự vui mừng khi quay trở lại thành phố và tiết lộ đã dành cả buổi sáng để thưởng thức bữa sáng truyền thống của người bản địa, bao gồm tiểu long bao và sữa đậu nành. Ông cũng chụp ảnh tự sướng bên Bến Thượng Hải nổi tiếng cùng nam diễn viên Zheng Kai.

Tại Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, Apple hiện có tám cửa hàng, nhiều nhất so với bất kỳ thành phố nào trong cả nước. Hiện có 47 Apple Store tại 24 thành phố trên khắp Trung Quốc đại lục.