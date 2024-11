Tim Cook 'choáng' vì người dùng đua nhau cập nhật iOS 18.1

CEO Tim Cook hé lộ người dùng đang nô nức cập nhật lên iOS 18.1 với tốc độ gấp đôi iOS 17.1, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Apple Intelligence. Người dùng iPhone đang tích cực cập nhật lên iOS 18.1 với tốc độ ấn tượng, gấp đôi so với iOS 17.1 vào cùng thời điểm năm ngoái. Thông tin này được CEO Tim Cook chia sẻ trong buổi báo cáo lợi nhuận với các nhà phân tích Phố Wall vào hôm thứ Năm, đồng thời khẳng định Apple Intelligence chính là động lực chính thúc đẩy làn sóng cập nhật này. iOS 18.1 có tỷ lệ cài đặt gấp đôi iOS 17.1 Apple Intelligence, bộ tính năng AI mới nhất từ Apple, được thiết kế riêng cho iPhone, Mac và iPad với trọng tâm là bảo mật và cá nhân hóa. Tuy nhiên, do yêu cầu về sức mạnh xử lý và bộ nhớ RAM, tính năng này hiện chỉ hỗ trợ một số thiết bị như iPhone 16, iPhone 15 Pro, Pro Max và các mẫu Mac, iPad trang bị chip M-series. "Apple Intelligence mở ra một kỷ nguyên mới cho iPhone, iPad và Mac, mang đến những trải nghiệm và công cụ hoàn toàn mới, thay đổi cách người dùng thực hiện các tác vụ", Tim Cook nhấn mạnh trong thông cáo báo chí hôm thứ Hai: "Đây là thành quả của nhiều năm đổi mới trong AI và máy học, đưa các mô hình tạo sinh của Apple vào cốt lõi của thiết bị, cung cấp cho người dùng một hệ thống trí tuệ nhân tạo cá nhân, dễ sử dụng và bảo vệ quyền riêng tư của họ." Apple đã bắt đầu triển khai từng bước các tính năng của Apple Intelligence trong tuần này, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. Triển khai Apple Intelligence đang thúc đẩy việc cập nhật iOS 18.1 Ngoài việc xác nhận tỷ lệ cài đặt iOS 18.1 gấp đôi so với iOS 17.1, Cook không cung cấp thêm con số cụ thể nào. Tuy nhiên, mức tăng gấp đôi này là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Apple Intelligence đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng. Apple đã phát hành iOS 18.1, iPadOS 18.1 và macOS Sequoia 15.1 vào thứ Hai, mang đến một loạt các tính năng Apple Intelligence ban đầu. Ở thời điểm hiện tại, cụ thể là trên iOS 18.1, Apple Intelligence đã trang bị nhiều công cụ thông minh như soạn thảo và tóm tắt văn bản, dọn dẹp chi tiết không mong muốn trong ảnh, quản lý thông báo, tin nhắn và email, cùng hiệu ứng hoạt họa mới cho Siri. "Apple Intelligence là công nghệ AI tạo sinh mà chỉ Apple mới có thể mang lại, và chúng tôi vô cùng hào hứng với khả năng làm phong phú thêm cuộc sống của người dùng," Cook chia sẻ. Về lộ trình phát triển sắp tới, Apple dự kiến sẽ ra mắt iOS 18.2 vào tháng 12/2024 với các công cụ tạo hình ảnh Genmoji và Image Playground. Tiếp đến vào đầu năm 2025, hãng sẽ tung ra bản nâng cấp đáng kể cho trợ lý AI Siri, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng.