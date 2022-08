Tim bị chê 'phong độ ra đi', già và mập không còn như xưa nữa

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, nam ca sĩ thể hiện ca khúc Một Vòng Trái Đất – bản hit của anh và ca sĩ Minh Hằng từng "làm mưa làm gió" tại Vpop. Nghe Tim hát khán giả ai nấy cũng bày tỏ sự bồi hồi và nhớ về khoảng ký ức trước đó.

Bên cạnh đó, ngoại hình của nam ca sĩ xuất hiện tại đây cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Cụ thể, bên dưới bình luận nhiều người đã để lại ý kiến rằng có vẻ ngoại hình hiện tại Tim thay đổi trông rất khác với ngày xưa. Nam ca sĩ có phần kém sắc và tăng cân.