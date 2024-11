TikTok: Chúng tôi sẽ là công ty đáng tin cậy nhất thế giới

TikTok tuyên bố muốn trở thành một trong những công ty đáng tin cậy nhất thế gới, giữa bối cảnh phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ tại Mỹ, Canada và châu Âu. "Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để cố gắng trở thành một trong những công ty đáng tin cậy nhất trên thế giới", CEO Shou Zi Chew cho biết tại sự kiện bên lề Hội nghị APEC ở Peru, đồng thời nói thêm họ sẵn sàng "hợp tác với tất cả các bên liên quan để chia sẻ thông tin và xoa dịu mối quan ngại". 12,6 tỷ USD để bảo vệ dữ liệu người dùng "Một trong những mục tiêu cá nhân của tôi với tư cách là CEO - đảm bảo TikTok giành được sự tin tưởng và có uy tín vững chắc về tác động tích cực trên thế giới", Chew nói. TikTok hiện đang vận hành một trung tâm dữ liệu mới ở Na Uy, "không chỉ giúp chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của người dùng châu Âu mà còn chạy 100% bằng năng lượng tái tạo". Người đứng đầu nền tảng chia sẻ nhạc đồng thời cho biết TikTok đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào bảo mật dữ liệu tại Mỹ và sẽ chi 12 tỷ euro (12,6 tỷ USD) trong thập kỷ tới để bảo vệ dữ liệu người dùng châu Âu. TikTok đang phải đối mặt lệnh cấm ở Mỹ - một trong những thị trường lớn nhất với hơn 170 triệu người dùng. Trong khi đó, Canada vừa yêu cầu TikTok đóng cửa các văn phòng tại quốc gia này. Liên minh châu Âu cũng đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức về ứng dụng này trong năm nay liên quan đến các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên. CEO TikTok tại hội nghị bên lề APEC Peru 2024. Ảnh: APEC CEO Summit Giữa bối cảnh đó, khu vực Mỹ Latin đang ngày càng có vị trí quan trọng. Khu vực này có khoảng 163 triệu người dùng và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 173 triệu vào năm tới, theo ước tính của Statista. Ngoài ra, Trung Đông là một thị trường quan trọng khác của ứng dụng này. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út có tỷ lệ thâm nhập TikTok cao nhất tính đến tháng 7, với số lượng tài khoản gần bằng số lượng người lớn ở hai quốc gia này. Tương lai tại Mỹ Trong khi đó, việc ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể mang lại cho TikTok hy vọng về tương lai ở thị trường này. Dự luật bán hoặc cấm, được Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 4, yêu cầu ByteDance đến ngày 19 tháng 1 phải thoái vốn khỏi TikTok, một ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump. Trong chiến dịch tái tranh cử, tỷ phú Trump nói rằng ông phản đối động thái như vậy. Do đó, Bộ Tư pháp - cơ quan chịu trách nhiệm thực thi lệnh cấm, có thể đảo ngược lệnh cấm các nhà cung cấp internet và cửa hàng ứng dụng vì không tuân thủ, viện dẫn lý do cần nhiều nguồn lực để giám sát và trừng phạt đối tượng vi phạm. TikTok đã đệ đơn kiện lập luận rằng dự luật của chíng quyền Biden vi phạm hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận. (Tổng hợp)