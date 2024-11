TikTok bị ra lệnh giải thể tại Canada

Dẫn lý do an ninh quốc gia, chính phủ Canada đã ra lệnh cho TikTok giải thể văn phòng trong nước, song người dùng vẫn có thể sử dụng ứng dụng video của Trung Quốc. Người dân Canada vẫn có thể sử dụng TikTok. Ảnh: Bloomberg Bộ trưởng Đổi mới François-Philippe Champagne cho biết, quyết định giải thể hai văn phòng của TikTok ở Toronto và Vancouver dựa trên thông tin và bằng chứng trong một cuộc đánh giá an ninh quốc gia, cũng như tư vấn của cộng đồng tình báo, bảo mật. Trả lời CBS News, ông cho biết: “Chúng tôi đi đến kết luận rằng những hành động của TikTok và văn phòng thực hiện ở Canada sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia”. Ông nhấn mạnh người dân Canada không bị cấm truy cập ứng dụng hoặc dùng nó để sáng tạo nội dung. Dù quyết định sử dụng ứng dụng hay nền tảng là lựa chọn cá nhân, ông kêu gọi dùng TikTok một cách thận trọng. Quyết định được đưa ra căn cứ theo Đạo luật đầu tư Canada, cho phép đánh giá các khoản đầu tư nước ngoài có thể làm hại đến an ninh quốc gia. Phát ngôn viên TikTok cho biết, công ty có kế hoạch thực hiện hành động pháp lý. “Đóng cửa các văn phòng Canada của TikTok và hủy hoại hàng trăm việc làm lương cao tại địa phương không phải là lợi ích tốt nhất của bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ đưa lệnh này ra tòa”. Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ từng bày tỏ lo ngại về chủ sở hữu TikTok – ByteDance. Cơ quan tình báo Canada cũng cảnh báo người dân về việc sử dụng ứng dụng. Trong một blog, Giáo sư luật Michael Geist từ Đại học Ottawa nhận xét động thái của Canada gây tò mò và cấm một công ty thay vì ứng dụng có thể làm các vấn đề tồi tệ hơn. Rủi ro gắn với ứng dụng vẫn còn nhưng khả năng buộc công ty chịu trách nhiệm sẽ bị suy yếu. (Theo CBS News, Bloomberg)