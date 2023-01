Tiểu thương trùm chăn dưới trời rét buốt, thấp thỏm trông cây cảnh qua đêm

Trên khắp các tuyến đường Hà Nội những ngày này, nhà vườn và tiểu thương bày bán hàng loạt cây cảnh phục vụ người dân dịp Tết. Đêm đến, những tiểu thương sẽ dựng lều bạt ngay tại gian hàng của mình, thay nhau túc thức xuyên đêm để trông cây.

Đang dọn dẹp những cây quất trên đường Lạc Long Quân, ông Trinh Xuân Cường (65 tuổi) cho biết, những ngày qua, đào quất bán chậm hơn so với các năm trước đây. Tuy nhiên, theo ông Cường, người dân mua nhiều nhất từ ngày 25 đến ngày 29 âm lịch. Để đảm bảo an toàn, ông Cường cùng hai người nữa phải thay nhau túc trực. "Để trông coi đào quất, hàng ngày chúng tôi phải thay phiên. Đêm đến, tôi thức đến sáng để trông coi, nếu không thức nhỡ may bị lấy trộm vài cây là mất tiền tiêu Tết", ông Cường chia sẻ.