'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy chia tay chồng sau 9 năm chung sống

Từ năm 2018, cặp đôi liên tục đối mặt với tin đồn chia tay, nghi vấn ngoại tình. Trong khi Nghiên Hy và con trai sống tại Đài Loan, Trần Hiểu bận rộn đóng phim tại Trung Quốc đại lục.

Đầu năm 2023, cộng đồng mạng cũng phát hiện sự bất ổn trong quan hệ của cặp sao. Dịp sinh nhật của Nghiên Hy trong vài năm gần đây, Trần Hiểu không đăng bài chúc mừng như mọi khi. Trần Nghiên Hy cũng không chúc mừng sinh nhật chồng như trước.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu duy trì cuộc hôn nhân kín tiếng suốt 9 năm qua (Ảnh: Sohu).

Theo một số blogger, cuộc hôn nhân của Nghiên Hy và Trần Hiểu được cho là rạn nứt vì xa cách, một trong hai người có mối quan tâm mới.

Trần Nghiên Hy (SN 1983) nổi tiếng với vai chính trong bộ phim You are the apple of my eye vào năm 2011. Nhờ bộ phim, nữ diễn viên được mệnh danh là nữ thần học đường. Tuy nhiên, khi nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2014), Trần Nghiên Hy đối mặt với những phản ứng trái chiều.

Trần Hiểu (SN 1987) được biết đến nhờ vai diễn Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp, đóng cặp cùng Trần Nghiên Hy. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong một số tác phẩm đặc sắc như: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (đóng cùng Tôn Lệ), Mộng hoa lục (đóng cùng Lưu Diệc Phi) và Con đường nhân sinh (đóng cùng Lý Thấm).