Tiết lộ thỏa thuận ngầm giữa vợ chồng ông Trump

Nhân vật trong cuộc nói thêm: "Melania cảm thấy an toàn khi ở New York và ở Tháp Trump, đó là nhà của Barron và đó là lý do tại sao cô ấy muốn con trai tới học ở New York... Donald tin tưởng Melania sẽ nuôi dạy con trai họ giống như cách ông ấy tin bà Ivana trong nuôi dạy con cái".

Theo OK, trước khi thông tin về bản thỏa thuận của vợ chồng ông Trump được tiết lộ, đã có nhiều suy đoán về tình trạng hôn nhân của ông Donald Trump và vợ Melania. Một báo cáo gần đây thậm chí còn cho rằng bà Melania có thể sẽ không sống cùng chồng nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.