Tiết lộ hậu trường cần thủ câu được con cá vàng nặng 27kg lớn nhất thế giới

Từ niềm đam mê hồi nhỏ, cần thủ người Anh đam mê với bộ môn câu cá. Cũng nhờ cơ duyên này khiến ông thành công trong việc bắt được con cá vàng lớn nhất thế giới hiện nay sống tại hồ nước ở Pháp. Khi còn nhỏ, Lee Parker bỗng nhận ra mình có niềm đam mê đặc biệt với việc câu cá. Đó là khi anh câu được con cá vàng đầu tiên trong đời tại một hội chợ ở địa phương. Do còn quá nhỏ, anh không nhớ chi tiết việc mình đã câu cá thế nào. Lee dành nhiều giờ chỉ để ngắm con vật bơi lội trong chiếc bể nhỏ. Từ đó, anh bị loài cá mê hoặc. Năm 8 tuổi, Lee được bố dắt đi câu ở kênh đào gần nhà tại Banbury, Oxfordshire (Vương quốc Anh). Khi câu được bất cứ con vật nào đều khiến anh vui sướng. Năm 1994 khi 14 tuổi, lần đầu anh câu được một con cá chép nặng chừng 17kg. Đó là cảm giác vô cùng phấn khích khi câu được con cá trọng lượng lớn. Kể từ đó, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu về cần câu, mồi câu và phương pháp. Cá vàng Carrot được lai từ cá chép trơn và cá koi (Ảnh: The Sun). Công việc chính hiện tại là một thợ hồ ở địa phương, đi câu là cách giúp Lee giải tỏa những căng thẳng cuộc sống. Mỗi năm anh lại cố thu xếp công việc để đi nước ngoài câu cá cùng bạn bè. Hồi đầu năm nay, anh lên lịch tới câu cá ở vùng Champagne của Pháp. Đây là khu vực có con cá vàng Carrot nổi tiếng nên Lee cũng đưa ra mục tiêu chinh phục. "Rất hiếm người câu được Carrot nên các cần thủ vẫn gọi nó là quái ngư. Đây cũng là con cá vàng lớn nhất thế giới hiện nay", cần thủ người Anh cho biết. Suốt một tuần xách cần câu đi rồi lại trở về tay không, chuyến này anh trở về mà không có gì. Sau đó, Lee sắp xếp quay lại Pháp vào tháng 7 và đi cùng nhóm có 8 người. Cần thủ người Anh phấn khích khi trở thành một trong số ít những người câu được cá vàng Carrot (Ảnh: Lee Parker). Đêm thứ 2, khi đang ngủ trong lều thì khoảng 2h sáng, anh bị tiếng chuông báo động của dây câu báo thức. Dường như đã có thứ gì cắn câu. Cảm biến được kích hoạt bằng chuyển động trong ống cuộn vì vậy lực và tốc độ kéo của cá càng mạnh, còi báo động càng lớn. Lúc này tiếng còi kêu liên tục. Chỉ kịp xỏ giày, Lee vội tóm chặt cần câu. Anh có cảm giác đây không phải là con cá quá lớn nhưng vẫn rất chật vật để lôi nó lên bờ. Lúc này, một người bạn trong nhóm lội xuống nước để giăng sẵn lưới. Anh nhảy cẫng lên vui sướng và báo cho Lee về việc con cá vàng Carrot đã cắn câu. Nghe thấy vậy, Lee càng căng thẳng hơn và dặn lòng không thể vuột mất cơ hội. Nếu kéo cần câu quá nhanh có thể khiến cá tẩu thoát. Sau 15 phút, con cá được tóm gọn trong tay cần thủ người Anh. Nó đạt trọng lượng là 27,8kg. Sau khi đo xong trọng lượng, Lee kiểm tra xem Carrot có bị thương hay không rồi xoa thuốc sát trùng cho con vật. Thấy nó vẫn khỏe mạnh, Lee thả con vật xuống nước đúng như thông lệ. Kết thúc chuyến đi với kết quả như mong đợi, cần thủ người Anh dự kiến sẽ quay lại hồ này. Anh hy vọng có thể bắt được Carrot một lần nữa. Tuy nhiên chỉ vài tuần sau đó, anh nghe được thông tin từ chủ hồ rằng cá vàng Carrot đã chết vì nguyên nhân tự nhiên. "Tôi tự hào khi nói rằng là một trong số ít những người may mắn câu được Carrot. Tuy nó không còn nữa nhưng kịp để lại vài con cá nhỏ khác trong hồ. Tôi hy vọng chúng sẽ nối gót mẹ trở thành những con cá vàng nổi tiếng không kém", Lee nói. Cần thủ người Pháp Andy Hackett từng câu được con cá vàng Carrot (Ảnh: Jason Cowler). Theo tìm hiểu, cá vàng Carrot do cần thủ Lee Parker bắt được sinh sống tại hồ nước Bluewater Lakes ở Champagne, Pháp. Con vật lai giữa cá koi và cá chép trơn với màu vàng cam nổi bật nên được đặt tên là Carrot. Nó được thả vào hồ cách đây 20 năm trước. Ông Jason Cowler, quản lý cơ quan nghề cá địa phương cho biết, kể từ khi cá vàng Carrot được thả vào hồ đã thu hút rất đông cần thủ từ khắp nơi trên thế giới về thử sức. Khi con cá lớn dần và đạt trọng lượng gần 30kg, nó không thường xuyên lộ diện và rất khó câu được.