Tiết lộ bí mật được che giấu nhiều năm: Nữ hoàng Anh là fan của đội nào?

Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người vừa qua đời ở tuổi 96 tại điện Buckingham, không bao giờ công khai sự ủng hộ đội bóng nào trong suốt 70 năm tại vị.



Với tư cách người đứng đầu Vương quốc Anh, bà muốn giữ vị thế trung lập. Nhất là khi bà thường xuất hiện ở trận chung kết FA Cup, trao Cúp cho người chiến thắng và an ủi bên thua cuộc. Truyền thống này không còn được duy trì ở những năm cuối đời vì lý do sức khỏe, và bà giao lại cho Hoàng tử William. Ngoài ra, Nữ hoàng cũng đề cao các giá trị bóng đá mang lại. Stanley Matthews là cầu thủ đầu tiên được phong tước hiệp sĩ. Alf Ramsey, Alex Ferguson và Bobby Robson... là những người tiếp theo.



Điều này dẫn đến nhiều suy đoán về đội bóng yêu thích của Nữ hoàng. Cựu lãnh đạo Đảng Lao động Jeremy Corbyn từng nói rằng bà “là một Gooner”. Lý do là Nữ hoàng từng mời cả đội Arsenal, dẫn đầu bởi HLV Arsene Wenger tới điện Buckingham tham quan và dự buổi tiệc trà vào năm 2007. Sau sự kiện này, Thierry Henry cho biết: “Đó là một ngày tuyệt vời. Không có từ nào để diễn tả trải nghiệm mà Nữ hoàng đã cho chúng tôi”.

Nữ Hoàng Anh trong một trận bóng đá.

Tuy nhiên, chuyến tham quan này giống như thay cho lời xin lỗi của Nữ hoàng vì không thể có mặt ở ngày khai trương sân Emirates. Ban lãnh đạo Arsenal đã thỉnh cầu Nữ hoàng tới dự buổi lễ, nhưng bà lại có vấn đề ở lưng. Trên thực tế, Nữ hoàng Anh là fan của West Ham. Bí mật này được bật mí bởi những người trong Lâu đài Windsor, nơi nghỉ cuối tuần của Hoàng gia Anh. “Vào một ngày, khi nghe người phục vụ nói rằng anh ta là fan của Millwall, sau đó bàn luận về trận derby với kình địch West Ham, Nữ hoàng tiết lộ rằng bà có tình yêu lớn với The Hammers”, tờ Mirror viết. Tình cảm của Nữ hoàng với West Ham bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ HLV Ron Greenwood. Chiến lược gia vĩ đại này từng phục vụ quân đội trong Thế chiến II, trở thành HLV sau khi giải ngũ và giúp đội bóng Tây London vô địch Cúp FA 1964, Cúp C2 1965. Nữ hoàng gặp Greenwood nhiều lần, bao gồm buổi lễ trao Huân chương Đế quốc Anh cho ông vào năm 1981. David Beckham diện kiến Nữ hoàng Anh.

Ngoài ra, từng kinh qua những năm tháng khốc liệt của Thế chiến II, thậm chí gia nhập Đội quân Lãnh thổ Bổ trợ Phụ nữ và được huấn luyện để trở thành tài xế và thợ cơ khí, Nữ hoàng Anh có sự đồng cảm với những người Đông London, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của không quân Đức trong chiến dịch Blitz ném bom xuống nước Anh.



Trong ngày chiến thắng phát xít, bà đã cùng em gái hòa vào dòng người trên phố để ăn mừng. Sau này nhiều tin cho biết, bà cũng giả làm dân thường để tới xem các trận đấu ở Đông London.



Có một sự thật thú vị là không ai trong gia đình Hoàng gia Anh là fan của các CLB thuộc Big Six. Hoàng tử William là fan công khai của Aston Villa. Sinh nhật 18 tuổi, William đã tới thăm sân Upton Park và được tặng món quà là chiếc áo đấu mang tên mình. Sau này ông thường xuyên tham dự các trận đấu của Aston Villa cùng con trai cả George.



Trong khi đó, Thái tử Charles lại ủng hộ Burnley và sở hữu vé VIP cả mùa. Trong một dịp phỏng vấn, ông nói rằng tình cảm dành cho Burnley xuất phát từ nỗ lực tồn tại của họ trong bối cảnh khó khăn.