Tiết lộ bảng lương ‘chót vót’ của xAI và OpenAI

Elon Musk tố OpenAI trả lương cao quá mức cho nhân viên và gọi đây là hành động phản cạnh tranh. Dù vậy, startup xAI của tỷ phú cũng trả lương cao hơn mức trung bình rất nhiều. Hồi tháng 8, Elon Musk đệ đơn kiện OpenAI của Sam Altman, cáo buộc nhà phát triển ChatGPT dùng các khoản lương thưởng “xa hoa” để thu hút nhân tài và đè bẹp đối thủ. Tờ Business Insider đã phân tích dữ liệu tiền lương từ các đơn xin thị thực đặc biệt của OpenAI và xAI năm 2024. Điểm chung là cả hai đều trả lương cao hơn mức tiêu chuẩn, phản ánh cuộc tranh giành nhân lực AI tốn kém. Theo trang Pitchbook, xAI tuyển dụng khoảng 100 nhân sự, còn OpenAI khoảng 3.000. Tuyển dụng nhân sự AI giỏi nhất là ưu tiên hàng đầu của cả xAI và OpenAI. Ảnh: Plus500 Hồ sơ của 10 nhân viên xAI và 86 nhân viên OpenAI cho thấy, họ trả cao hơn lần lượt 37% và 87% so với mức lương điển hình hay lương hiện hành của các vị trí công việc trong ngành. Mức lương hiện hành do Bộ Lao động xác định, đại diện cho mức lương trung bình được trả cho người lao động trong một ngành nghề cụ thể, trong một khu vực địa lý xác định. Khi tuyển dụng lao động bằng thị thực đặc biệt như H-1B, người sử dụng lao động phải trả cho họ ít nhất bằng mức lương hiện hành. Dữ liệu từ hồ sơ nộp lên Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ cho thấy 10 nhân viên xAI được trả lương dao động từ 250.000 đến 500.000 USD. Trong đó, một kỹ sư học máy nhận lương cao gần gấp đôi lương hiện hành. Đối với OpenAI, công ty trả từ 145.000 đến 530.000 USD cho các lao động H-1B, bao gồm một người được trả lương cao gấp ba lần lương hiện hành. Elon Musk và Sam Altman đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015. Dù vậy, ông từ chức tại OpenAI ba năm sau với lý do xung đột lợi ích tiềm ẩn. Từ đó tới nay, ông liên tục công kích Altman và OpenAI. Musk cũng đệ đơn kiện OpenAI và CEO, nhưng rút đơn kiện hồi đầu năm và đệ đơn kiện mới vào tháng 8. Ngoài cáo buộc OpenAI phản cạnh tranh, các luật sư của Musk nói thân chủ đã bị "lừa dối" và "thao túng" để đồng sáng lập startup. Ngược lại, OpenAI phản pháo trong đơn đề nghị bác bỏ vụ kiện rằng, Musk chỉ muốn quấy rối OpenAI vì lợi ích riêng. Email giữa Musk, Altman và các nhân viên OpenAI khác từ năm 2015 đến năm 2016 cho thấy, Musk nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyển dụng nhân tài AI giỏi nhất. Trong các email trao đổi, CEO Tesla viết việc tuyển dụng nên là "cân nhắc quan trọng nhất" của OpenAI và công ty nên làm "bất cứ điều gì cần thiết để đưa về những con át chủ bài". Dựa trên hồ sơ LinkedIn, xAI đã tuyển ít nhất 9 cựu nhân viên OpenAI, bao gồm cả nhà đồng sáng lập Igor Babuschkin, từ khi Musk giới thiệu startup năm 2023. (Theo Insider)