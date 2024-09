Tiếp bước Ciaz, Swift bị khai tử tại Việt Nam?

Danh mục sản phẩm của Suzuki Việt Nam hiện đã không còn xuất hiện mẫu Swift, nhưng liệu đây có phải động thái dừng bán chính thức đối với mẫu hatchback từ bây giờ? Trong năm 2024, Suzuki Việt Nam đã thông báo dừng bán hai mẫu xe Ertiga Hybrid và Ciaz nhưng dường như đó chưa phải điểm dừng của nhà sản xuất Nhật Bản khi đang có dấu hiệu của mẫu xe tiếp theo phải chịu cảnh khai tử. Cụ thể, Swift đã biến mất khỏi danh mục của Suzuki Việt Nam gần đây. Danh mục xe ô tô Suzuki mới tại Việt Nam Điều này không quá bất ngờ khi xe được nhập khẩu từ Thái Lan, trong bối cảnh nhà máy ô tô Suzuki tại đây dự kiến sẽ đóng cửa sau khi kết thúc năm 2025. Do đó, tất cả các mẫu xe đang nhập khẩu từ đây như Swift và Ciaz sẽ bị cắt mất nguồn cung quan trọng. Trước đây, Ciaz đã chính thức bị khai tử tại Việt Nam do mẫu sedan cỡ B này có doanh số khá thấp, vài chiếc mỗi tháng. Tuy nhiên, Swift vẫn là mẫu xe có thị trường ngách ổn định, nhắm vào các khách hàng nữ giới nên doanh số khá tốt so với "người anh em". Suzuki Việt Nam cũng từng cho biết, sẽ dừng bán Ciaz và Ertiga Hybrid, đồng thời sẽ tiếp tục kinh doanh Swift tại thị trường Việt Nam. Do đó, động thái Swift biến mất khỏi danh mục sản phẩm được nhiều chuyên gia nhận định nhằm thay đổi thông tin để chuẩn bị bán ra phiên bản mới nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Tính từ đầu năm đến nay, hãng xe Nhật Bản bán được 7.205 ô tô tại Việt Nam, gồm cả xe du lịch và xe thương mại. Trong đó, Swift ghi nhận 255 chiếc, vẫn cao hơn so với Kia Soluto trong phân khúc xe hạng B. Điều này có thấy xe vẫn có sức hút nhất định tại Việt Nam, nhưng việc chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ khiến giá xe tăng và giảm sức cạnh tranh.