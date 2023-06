Tiếng Anh của đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Siêu quốc gia lại gây tranh cãi

Your browser does not support the video tag.

Ngày 17/6, trang chủ Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 đăng tải các clip tự giới thiệu bản thân của thí sinh, trong đó có đại diện Việt Nam - người đẹp Đặng Thanh Ngân.

Trong clip dài gần 2 phút, Đặng Thanh Ngân mặc áo bà ba, áo dài và giới thiệu về vùng đất Sóc Trăng quê hương cô bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, Thanh Ngân cũng chia sẻ về những công tác thiện nguyện mà cô đang thực hiện, đồng hành cùng những người kém may mắn có bệnh về thần kinh.