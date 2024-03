Tiến sĩ Ngô Di Lân: Tôi lạc quan với 'canh bạc' trí tuệ nhân tạo

Yêu cầu quan trọng nhất khi đến với công việc nghiên cứu là năng lực thực sự chứ không phải bằng cấp cao hay thấp. Khả năng "phát hiện vấn đề" đặc biệt được coi trọng. Tuy nhiên trong thực tế có một định kiến là "trẻ tuổi thì còn non", nhiều khi không dễ vượt qua. Nếu khái quát về khó khăn của nghiên cứu viên (không nhất thiết từ trải nghiệm của bản thân tôi), có thể nói định kiến này khiến một số bạn trẻ phần nào chịu thiệt thòi, có khi không được đánh giá đúng mức.

Tuy nhiên, một trong các lý do cũng rất quan trọng là bởi tôi lớn lên trong gia đình ngoại giao, từ nhỏ đã theo bố mẹ đi nước ngoài, lớn lên trong sứ quán, học phổ thông ở 4 nước khác nhau. Qua đó tôi cũng được giao tiếp nhiều với bạn bè quốc tế, dần cảm nhận và yêu thích công việc "đối ngoại". Có lẽ tất cả đều đã được nuôi dưỡng một cách tự nhiên trong tôi.

- Đam mê với ngành ngoại giao của tôi xuất phát từ chuyện hồi nhỏ tôi rất thích môn lịch sử, đọc nhiều sách về lịch sử Việt Nam và thế giới. Khi sang Thụy Điển học cấp 3, tôi may mắn được gặp hai thầy giáo dạy Sử rất thú vị, đã khơi gợi thêm cho tôi sự quan tâm và từ lúc đó tôi đã xác định đây sẽ là niềm đam mê suốt đời của mình. Thực tế là ngành quan hệ quốc tế vẫn còn rất non trẻ, phải đến thế kỷ 20 nó mới tách khỏi cái gốc là lịch sử và tách thành nhánh riêng, đi theo con đường khoa học xã hội.

Trong 7 năm kể trên, tôi đã thử sức mình ở nhiều lĩnh vực như quảng cáo, ẩm thực…, nhưng cuối cùng vẫn quay lại với niềm đam mê ban đầu là nghiên cứu về quan hệ quốc tế. Ngay cả với trí tuệ nhân tạo thì tôi cũng tập trung nghiên cứu về tác động của AI đối với quan hệ quốc tế, các ứng dụng của AI trong hoạch định chiến lược và chính sách an ninh quốc gia.

Về đề tài tiến sĩ, ban đầu tôi đề xuất với hai thầy hướng dẫn là "cho em làm về chính sách đối ngoại của Việt Nam được không", nhưng bị từ chối với lý do "nếu em nghiên cứu về Việt Nam, người ta sẽ thấy rằng em chỉ quanh quẩn các vấn đề của sân nhà chứ không ra được biển lớn". Cuối cùng tôi quyết định chọn đề tài về xung đột lãnh thổ và phản ứng của các quốc gia khi bị chiếm lãnh thổ. Đề tài được sự ủng hộ có lẽ vì hợp "gu" thầy và hội đồng. Họ cho rằng đây là đề tài quan trọng, có tính mới mẻ và hàm ý chính sách rõ ràng.

- Một trong những khó khăn lớn đối với tôi là thời gian có hạn, trong khi bản thân có quá nhiều mối quan tâm nghiên cứu khác nhau. Khi một sự kiện quan trọng nào đó xảy ra, thường thì tôi sẽ cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu ngay. Giai đoạn làm nghiên cứu sinh ở Mỹ, danh sách các ý tưởng nghiên cứu của tôi lúc nào cũng rất dài, khoảng 70-80 chủ đề khác nhau và cuối cùng tôi nhận ra rằng không ai có đủ thời gian để triển khai tất cả những chủ đề đó.

Vấn đề nữa là đôi khi mối quan tâm hay cách thức tôi tiếp cận khác với những người xung quanh. Điều này dẫn đến một số rào cản nhất định, ví dụ như tôi rất tin vào sức mạnh của dữ liệu và các con số thống kê trong nghiên cứu, đồng thời tin rằng muốn dự báo một vấn đề nào đó thì cần dựa vào phân tích định lượng nhiều hơn là cảm quan cá nhân, nhưng đây chưa trở thành quy chuẩn rõ ràng. Tuy nhiên, không phải ai cũng chia sẻ niềm tin này.

Về mặt thuận lợi thì cũng rất nhiều. Thuận lợi lớn nhất có lẽ là được tạo điều kiện để làm công việc mình thực sự yêu thích và có khả năng đóng góp. Môi trường làm việc trẻ trung và năng động kích thích tôi tìm tòi, sáng tạo, trong khi sự đa dạng của các công việc được giao khiến tôi cảm thấy mình luôn phải phấn đấu và không ngừng học hỏi, làm mới bản thân mình.

Những khó khăn, thuận lợi Lân vừa nêu cũng là câu chuyện nhiều bạn trẻ thường gặp. Thực ra hiện nay xã hội đã nhìn nhận về những người trẻ rất khác so với thời kỳ trước. Nhìn ra thế giới, chúng ta chứng kiến những gương mặt trẻ giữ các vị trí quan trọng, chẳng hạn trong lĩnh vực an ninh - đối ngoại thì cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan là một gương mặt trẻ. Đâu là những nhân vật trong lĩnh vực ngoại giao có ảnh hưởng đến Lân?

- Theo tôi nhớ trước đây nước Mỹ chưa từng có cố vấn an ninh quốc gia nào trẻ như Jake Sullivan (được bổ nhiệm năm 2020, ở tuổi 44). Jake Sullivan cũng là một "cây lý luận" về quan hệ quốc tế, thường xuyên đăng bài trên các tạp chí uy tín, chứ không chỉ tham gia "tác chiến". Có thể nói đây là gương mặt đang có tác động rất lớn đối với chiến lược an ninh quốc gia cũng như chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Cá nhân tôi đọc tương đối rộng nêu có lẽ chịu ảnh hưởng của nhiều luồng quan điểm và tư tưởng khác nhau. Tôi không thần tượng duy nhất một nhân vật nào cả bởi những nhà lãnh đạo hay chiến lược gia tài ba nhất cũng có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, tôi nhận mình có xu hướng ngưỡng mộ những người bình tĩnh, lý trí, luôn vì đại cục, dám chấp nhận rủi ro và quan trọng nhất là không tư duy cực đoan, thái quá.

Gần đây tôi có đọc cuốn sách của Lân có tựa đề là "Canh bạc AI". Vì sao một nhà nghiên cứu về ngoại giao lại quan tâm đến trí tuệ nhân tạo?

- Trước hết tôi muốn nói rằng thực ra trí tuệ nhân tạo đã hiện hữu trong đời sống nhân loại từ nhiều năm nay mà có thể chúng ta không để ý. Các ứng dụng mọi người dùng hàng ngày của Google, Meta (Facebook), TikTok… đều là những ứng dụng tích hợp AI. Sở dĩ TikTok có thể liên tục đề xuất cho người dùng những video họ quan tâm và "gây nghiện", là bởi vì thuật toán AI thông minh của ứng dụng này nhận biết được nhanh chóng và chính xác chúng ta thích xem nội dung gì thông qua thói quen lướt điện thoại. AI cũng đã được các chính phủ trên thế giới phát triển trong quản lý dân sự, trong lĩnh vực an ninh, quân sự…

AI được phát triển nhiều năm qua nhưng gần đây mới gây sốt, vì kể từ khi ChatGPT ra đời (cuối năm 2022) thì mọi người mới có cơ hội giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên với trí tuệ nhân tạo. Chúng ta có thể trò chuyện với AI, yêu cầu nó làm thơ, giải toán, viết bài luận, tạo hình ảnh hay video từ văn bản.v.v… Nói theo cách của Yuval Noah Harari - một nhà tư tưởng, tác giả sách bán chạy nhất thế giới, thì ngôn ngữ là điểm bắt đầu và là hệ điều hành của nền văn minh nhân loại, và AI đã "hack" được hệ điều hành này.

Không chỉ các bộ óc hàng đầu về chiến lược và công nghệ trên thế giới, mà mỗi người trong chúng ta nếu đã tương tác với AI, đều thấy rằng đây sẽ là tương lai của thế giới, của nhân loại. Nói một cách nôm na là chúng ta sẽ không thể "thoát" được AI thì chi bằng tiếp cận theo cách chủ động, tìm hiểu xem điểm mạnh, điểm yếu của AI như thế nào và có thể ứng dụng vào cuộc sống cũng như công việc ra sao.

Bản thân tôi chưa bao giờ tiếp cận với AI chỉ đơn thuần từ góc độ một người nghiên cứu quan hệ quốc tế. Trước tiên tôi quan tâm đến AI bởi vì mình là một con người, một công dân Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo như là một làn sóng, chúng ta muốn cưỡi sóng chứ không muốn bị nó nhấn chìm.

Nhà nghiên cứu Ngô Di Lân sử dụng AI trong đời sống và công việc như thế nào?

- Tôi đã có chuỗi trò chuyện với ChatGPT trong thời gian dài về các chủ đề như học tập, tình yêu, sức khỏe và cuộc sống, qua đó tôi thấy rằng AI đã đủ mạnh để đóng vai trò một siêu trợ lý cho chúng ta trong nhiều hoàn cảnh đa dạng. Ví dụ, nếu tôi đang bận mà lại có một cái báo cáo dài hàng trăm trang cần phải đọc, cần nắm được ý chính trong 30 phút thì tôi có thể tải báo cáo đó lên ChatGPT và yêu cầu máy tóm tắt. AI làm việc này tốt và nhanh hơn hẳn con người.

Tôi cũng có thể yêu cầu ChatGPT so sánh điểm giống và khác nhau giữa phát biểu của các vị lãnh đạo trên thế giới cùng về một chủ đề nào đó, so sánh các bản tuyên bố chung của hai quốc gia trong các thời kỳ… Đây là những việc nếu chúng ta tự làm sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức mà chưa chắc đã chính xác bằng máy. Tất nhiên khi tôi làm như vậy không phải là phó thác hoàn toàn cho máy mà AI đã trở thành cộng sự của tôi, hai bên trao đổi với nhau. Máy đưa cho tôi câu trả lời và tôi sẽ đặt những câu hỏi phản biện, yêu cầu máy đào sâu hơn dữ liệu tôi đã cung cấp. Đây là cách sử dụng AI mà tôi cảm thấy rất hữu ích.

Ngoài ra trong công việc hay trong các mối quan hệ cá nhân, khi cần viết thư (email) thì tôi sẽ soạn và yêu cầu AI "mài dũa" câu chữ, kiểm tra ngữ pháp, chính tả, chỉnh sửa văn phong sao cho phù hợp với người nhận thư. Ví dụ viết thư cho cán bộ ngoại giao nước ngoài thì sẽ cần văn phong khác với viết thư cho một học giả. Đây là những việc tôi chứng kiến ChatGPT thực hiện rất nhanh, mình đóng vai trò "tổng biên tập" xem lại lần cuối trước khi gửi đi.