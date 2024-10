Tiến sĩ 9X bỏ việc ở Mỹ về Việt Nam

Đứng trước nhiều lựa chọn, chàng tiến sĩ 9X Cấn Trần Thành Trung vẫn quyết định về Việt Nam là việc, với anh đó là quyết định đến từ trái tim. Cấn Trần Thành Trung sinh năm 1995, là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM). Năm 2013, anh từng giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế tại Colombia. Anh nhận học bổng toàn phần tại Đại học Duke, một trong những ngôi trường tốt nhất nước Mỹ. Quyết định từ trái tim Năm 2018, TS Trung xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành Toán học tại đây. Sau đó anh tiếp tục chinh phục các bậc học nghiên cứu cao hơn. Ngay sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Toán học từ Viện Công Nghệ California, Mỹ, anh trở về nước. Tiến sĩ Cấn Trần Thành Trung. (Ảnh: NVCC) Tiến sĩ 29 tuổi khiến nhiều người bất ngờ với quyết định này. Có sự nghiệp thành công, cuộc sống đủ đầy ở Mỹ là ước mơ của nhiều thanh niên nhưng anh không nghĩ như vậy. Nước ngoài là nơi học hỏi, tích luỹ tri thức kinh nghiệm, còn Việt Nam mới chính là nơi TS Trung muốn trở về sinh sống và cống hiến. "Về nước làm việc là một quyết định đến từ trái tim", kể về những lý do thôi thúc anh trở về, tiến sĩ trẻ cho hay việc trực tiếp đóng góp cho sự phát triển quê hương có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống. TS Trung nhận thấy lĩnh vực anh theo đuổi là Toán học và Ứng dụng đang có nhiều tiềm năng phát triển ở Việt Nam. Những tính toán và lý thuyết Toán học là nền tảng cho đột phá về công nghệ như AI hay blockchain. Anh nói đất nước ta có truyền thống yêu Toán học, thích nghiên cứu, có nhiều tài năng ham học hỏi. Những hạt giống tốt nếu được đào tạo bài bản về cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, định hướng phát triển đúng với khả năng và cơ hội việc làm, chắc chắn sẽ cho ra trái ngọt. Nam tiến sĩ muốn đồng hành, hỗ trợ những thế hệ tiếp nối mình trên hành trình ấy. "Tôi về nước với tinh thần học hỏi và khởi nghiệp, tùy cơ ứng biến", theo chàng tiến sĩ 9X, việc thay đổi môi trường làm việc hoàn toàn khác là cơ hội tốt để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống. Từ khi còn là một sinh viên ở Mỹ, Trung đã ấp ủ dự định trở về để cống hiến. Mong muốn đó luôn thường trực trong trái tim một người con yêu nước. TS Trung đạt nhiều thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực Toán học. (Ảnh: NVCC) TS họ Cấn cũng tiết lộ thêm lý do thôi thúc anh nhanh chóng trở về là những bữa cơm gia đình với những món ăn giản dị, đậm đà bản sắc dân tộc. May mắn đến với chàng trai trẻ, ngay sau khi nhận bằng tiến sĩ, anh trúng tuyển chương trình VNU350 - chương trình thu hút, giữ chân và phát triển 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Tiến sĩ Cấn Trần Thành Trung trở về giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Anh được giao đề tài và kinh phí nghiên cứu về lĩnh vực mã hóa, bảo mật và các ứng dụng Blockchain. Có sự ủng hộ của Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung đã hiện thực hóa ý tưởng thành lập trung tâm bồi dưỡng học sinh phổ thông nhằm giúp các em tiếp cận với kiến thức mới và đến học tập tại các trường hàng đầu trên thế giới. Đam mê đào tạo, ươm mầm tài năng TS Trung chia sẻ, từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, anh đã đam mê đào tạo, hướng dẫn học sinh và sinh viên khác. Với anh, được truyền lại kiến thức, kinh nghiệm cho người khác là điều vô cùng ý nghĩa. "Công việc" này được anh thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau. TS Trung không nhớ rõ đã huấn luyện và trợ giúp bao nhiêu sinh viên, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Toán học. Anh chỉ nhớ quá trình dạy người khác cũng là cách mình học tập, rèn luyện thêm, thậm chí còn tiếp thu được nhiều cái hay từ đối phương. Rất yêu thích công việc giảng dạy nhưng Trung tự nhận bản thân không phù hợp trở thành một thầy giáo phổ thông. Hè năm 2016, TS Trung cùng một số người bạn lập ra nhóm Toán học PiMA với hoạt động chính là mở một trại hè, trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn cho các học sinh ở Việt Nam. TS Trung hiểu học sinh ở Việt Nam chưa có nhiều cơ hội học tập theo hướng trải nghiệm và phát triển đam mê như một số nước trên thế giới. Anh từng choáng ngợp khi mới đặt chân đến Mỹ du học vì cơ sở vật chất tân tiến tại nơi này. Trại hè PiMA trở thành điểm đến lý tưởng của những học sinh yêu Toán. (Ảnh: NVCC) "Nhờ vào những khóa học bài bản về cả lý thuyết và ứng dụng, cơ hội làm các dự án nhóm, và trải nghiệm nghiên cứu với các chuyên gia đầu ngành, mình tìm được câu trả lời của bản thân cho câu hỏi học Toán để làm gì và có niềm tin để theo đuổi đam mê đến bây giờ", TS Trung mong muốn học sinh Việt Nam cũng được trải nghiệm những điều tương tự. Với dự án Toán học PiMA, TS Trung hy vọng thế hệ trẻ Việt Nam có thể tựu do theo đuổi đam mê, phát triển tài năng thay vì học để lấy thành tích. "Học sinh Việt Nam có tố chất không thua kém các bạn ở Mỹ hay các nước khác. Thậm chí có những bạn có thể coi là thần đồng trong lĩnh vực Toán học. Nếu các bạn được phổ biến ứng dụng của Toán học từ sớm, từ đó phát triển những kỹ năng mềm như nghiên cứu, làm việc nhóm hay tham gia cộng đồng học thuật,... các bạn sẽ phát huy tối đa tài năng của mình", TS Trung chia sẻ. 8 năm kiên trì với đam mê đó, đến nay trại hè PiMA do TS Trung và cộng sự sáng lập đã gặt hái nhiều thành công, trở thành nơi các thầy cô, phụ huynh tin tưởng. Chia sẻ về dự định trong tương lai, TS Trung cho hay sẽ tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường chinh phục đam mê Toán học.