Tiến Đạt bị chấn thương sau đêm chung kết 1 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trong tập 14 của "Anh trai vượt ngàn chông gai", rapper Tiến Đạt bị chấn thương, trật cơ khớp háng do quá tập trung vào tập luyện. Chị Thụy Vy chia sẻ với VietNamNetrằng rapper Tiến Đạt bị chấn thương sau đêm chung kết 1 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Ở tiết mục Bống bống bang bang, Tiến Đạt muốn trình diễn nhiều kỹ năng nên đề xuất biên đạo đưa vào động tác đá ngựa, cắt kéo sau cú nhảy lên người Thanh Duy cuối tiết mục. Khi tập, anh không may bị trật cơ khớp háng. Sau đó đi khám, bác sĩ cho biết anh vẫn có thể biểu diễn nhưng cần điều trị ngay sau chương trình. Hôm tổng duyệt, do liên tục thực hiện động tác nhảy và múa cột, chấn thương ngày càng nặng, Tiến Đạt đành từ bỏ ý tưởng này. Trong buổi đó, rapper Rhymastic - thành viên nhà Thiếu nhi - cũng bị chấn thương do ngã, nên Tiến Đạt mời bác sĩ túc trực điều trị tại chỗ cho mình và các anh em. Sau đêm chung kết 1, Tiến Đạt tích cực điều trị và chân đã hồi phục khoảng 80%. Trong đêm diễn 12/10, anh góp mặt trong tiết mục Bống bống bang bang cùng Tiến Luật, Thanh Duy, Quốc Thiên và Duy Khánh.

Tiết mục "Bống bống bang bang" - nhà Thiếu nhi Tiết mục gây ấn tượng với ý tưởng về thời tiền sử, qua đó quảng bá món cơm tấm. Phần rap nhanh của Tiến Đạt là một trong những điểm nhấn. Dù vậy, anh vẫn tiếc nuối vì không thể thử nhiều kỹ năng trình diễn như mong muốn. Nhìn lại hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nhà Thiếu nhi tự hào với nhiều ý tưởng thú vị qua từng tiết mục như: Lột xác - Chuyện nhỏ về lao động nghèo nhặt được của rơi và cuộc đấu tranh nội tâm; Thu hoài về ngư dân đối mặt sóng gió để trở về bên gia đình; Trái đất ôm mặt trời về nỗi niềm và mộng mơ của những người điên; và sự kết hợp giữa chèo cổ - âm nhạc hiện đại trong Đào liễu. Trong vai trò thủ lĩnh, Đinh Tiến Đạt thể hiện khả năng lãnh đạo, dẫn dắt nhà Thiếu nhi. Quyết tâm và tinh thần chiến đấu của anh góp phần vào thành công chung của nhà. Theo VietNamNet