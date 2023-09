Tiệm spa ở TPHCM bị người lạ tạt mắm tôm

Your browser does not support the video tag.

Tiệm spa ở huyện Hóc Môn (TPHCM) bị tạt mắm tôm.

“Từ khi xảy ra đến nay, các nhân viên của tiệm luôn lo sợ và lúc nào cũng đóng cửa vì sợ tiếp tục bị tạt mắm tôm”, chị N bức xúc.

Theo chị N, trước đó chị có mâu thuẫn về tiền học phí đối với 2 học viên và sự việc đã được giải quyết xong; còn lại không nợ nần, mâu thuẫn với ai.