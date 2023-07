Tiếc nuối ra về trong lần đầu đến cố đô, cô nàng quyết định ở Huế 40 ngày

Có dịp trải nghiệm dài ngày ở Huế, Thúy đã gợi ý một số trải nghiệm du khách nên thử khi có cơ hội đặt chân đến mảnh đất này. Đó là ngắm hoàng hôn trên chùa Thiên Mụ, chiêm ngưỡng bình minh trên cầu Phú Xuân, đạp xe buổi sáng sớm đến cầu ngói Thanh Toàn, đạp xe dọc bờ sông Hương trên đường lên chùa Thiên Mụ, đi chợ dân sinh buổi sáng và ăn sáng những món bánh chỉ Huế mới có, đi xem bóng đá ở sân vận động Tự Do, đi ra ngoài vào một ngày trời mưa để cảm nhận nhịp sống của Huế...

Đến Huế trong 40 ngày, Thúy đã đi đến các khu di tích lịch sử, chùa chiền, nhà thờ, chốn núi rừng... Cô nàng đã ghé đến Kinh thành Huế, các lăng vị vua Nguyễn, cung An Định, bảo tàng cổ vật, di tích nhà lưu niệm Bác Hồ, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu, chùa Diệu Đế, chùa Huyền Không Sơn Thượng, cầu ngói Thanh Toàn, Văn Thánh, đàn Nam Giao, nhà thờ Phủ Cam.

Thúy cũng không quên dừng chân bên đồi Vọng Cảnh, đồi Thiên An (Đan viện Thiên An), rừng ngập mặn Rú Chá, Quốc Học Huế, làng hương Thủy Xuân, cầu gỗ Lim, công viên cồn Dã Viên, chợ Tây Lộc, chợ Bến Ngự, chợ An Cựu, chợ Vỹ Dạ...

Là cô nàng thích ăn chay, Thúy thấy đồ chay ở Huế nhiều vô kể với “thiên đường” đồ chay. “Chắc không có ở đâu nhiều quán chay như ở đây. Đồ ăn ở Huế rẻ lắm, một ngày bình thường chắc chỉ 60.000 - 70.000 đồng. Mình muốn thử nhiều thứ nên chắc hết khoảng 4 triệu đồng cho 40 ngày”, Thúy bật mí.

Thưởng thức đồ ăn, thức uống xứ Huế.

Thúy đã đến quán chay Thanh Liễu thưởng thức 3 món cô nàng thích nhất là bánh lọc, bánh gói, bánh cuốn. Thúy ăn bánh mì chay Mây; bánh mì chay Tâm Đức; bánh lọc trần đậu xanh với vỏ dẻo dai mềm và nhiều nhân ở chợ Tây Lộc, chợ Vỹ Dạ, gánh hàng rong gần Đại Nội bán tầm chiều tối...; chay Mộc Nhiên; chay sân Mây; Mayla Healthy Bread với sandwich nguyên cám, bánh bao đậu đỏ, bánh bao chay, bơ hạt, bánh mì bơ mè, bánh mì bơ lạc...; chay Diệu Lạc; An Nhiên Garden; Tịnh Tâm Đinh Vũ; chay Tâm Thiện; chè Ông Lạc; chè Chi; chè thạch Dì Liễu...

Chia sẻ về nơi lưu trú ở Huế, Thúy cho biết, cô nàng đã cùng người bạn ở homestay cách trung tâm thành phố 3km về phía Đông với không gian yên tĩnh. Phòng có 2 giường, nhỏ xinh, decor kiểu gỗ. Phòng vệ sinh dùng riêng từng phòng ở bên ngoài, có máy giặt sử dụng chung, bột giặt, sữa tắm, dầu gội đầu, chỗ phơi quần áo rộng rãi, bếp ở tầng 1.

Nữ du khách còn lưu trú ở homestay trên đường Nguyễn Công Trứ ngay trung tâm thành phố, bên cạnh khu phố Tây nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Buổi tối có lúc hơi ồn một chút vì khu phố Tây khá nhộn nhịp. Phòng rộng và sáng, có tivi, tủ lạnh, gương toàn thân, bên dưới nhà còn có bếp.

“Nếu muốn tiết kiệm hơn, bạn có thể thuê nhà theo tháng, kiểu phòng trọ. Còn nếu giống mình, muốn thủ tục nhanh gọn và chi phí nằm trong ngân sách thì nên thuê homestay, vì bạn chỉ cần đến ở, không cần lo nghĩ gì về chi phí sinh hoạt như điện, nước, mạng Internet, vệ sinh…, và dịch vụ cũng rất tốt”, Thúy rút ra kinh nghiệm.