Tiệc cưới 4 ngày trên du thuyền mời 800 khách VIP của con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

Your browser does not support the video tag.

Sau bữa tiệc hoành tráng hồi tháng ba, đôi uyên ương tiếp tục tổ chức tiệc trước đám cưới lần hai, mời 800 khách VIP và VVIP đi du thuyền trong 4 ngày từ Italy đến Pháp.

India Times chia sẻ hình ảnh bên trong du thuyền hạng sang với những màn trình diễn phục vụ giới thượng lưu, thực đơn xa hoa và sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Video: India Times.

Lịch trình bữa tiệc xa hoa thứ hai được tiết lộ. Thiệp mời trước đám cưới có dòng chữ "La Vite E Un Viaggio", có nghĩa là "cuộc đời là một cuộc hành trình".