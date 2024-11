Tỉ lệ cược cho Donald Trump và Kamala Harris ra sao?

Trái với những diễn biến cách đây 1 ngày, tỷ lệ cược trên trang cá cược trực tuyến Polymarket cho thấy ứng viên Tổng thống Donald Trump đang đang áp đảo ứng viên Kamala Harris Với hơn 77,3 triệu phiếu bầu được bỏ phiếu sớm, và bỏ phiếu vắng mặt trên toàn quốc, các cuộc thăm dò tiếp tục cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng giữa 2 ứng viên vẫn đang rất sít sao. Một cuộc thăm dò toàn quốc gần đây do FiveThirtyEight thực hiện cho thấy, bà Harris dẫn trước 1,1% tính đến ngày 4/11. Trong các cuộc thăm dò trung bình của FiveThirtyEight ở 7 bang chiến trường, bà Harris dẫn trước 1% ở Michigan và Wisconsin, trong khi ông Trump dẫn trước 1% ở Bắc Carolina và Georgia, và dẫn trước 2% ở Arizona. Hai ứng viên hòa nhau ở Pennsylvania và Nevada. Newsweek đưa tin, tính tới chiều ngày 4/11 (giờ địa phương), theo nền tảng Polymarket, cựu Tổng thống Mỹ Trump có 58% cơ hội chiến thắng, trong khi bà Harris là 42%. "Tỷ lệ cược của ông Trump đang tăng trở lại. Ngày mai là ngày bầu cử", Polymarket chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 4/11. Trước đó, vào ngày 30/10, ông Trump đạt 67% cơ hội chiến thắng trên Polymarket, nhưng tỷ lệ cược cho ứng viên đảng Cộng hòa đã giảm mạnh trong vài ngày sau đó. Thậm chí, tỷ lệ cược cho ông Trump đã giảm xuống còn 53% vào sáng sớm ngày 3/11, chỉ vài giờ sau khi một cuộc thăm dò cho thấy bà Harris giành chiến thắng đáng kinh ngạc ở Iowa, bang thường nghiêng về đảng Cộng hòa, với 3 điểm ủng hộ. Diễn biến tỉ lệ cược trên trang Kalshi Theo Independent, các báo cáo xuất hiện vào tháng 10 cho thấy tỷ lệ cược bầu cử trên Polymarket có thể bị thao túng. Sau đó, nền tảng này đã xác định một công dân Pháp duy nhất là chủ sở hữu của 4 tài khoản, và đã đặt cược hơn 50 triệu USD vào ông Trump. Polymarket không cho phép người dùng Mỹ đặt cược vào cuộc bầu cử. Sau khi được tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ "bật đèn xanh" cho phép cung cấp nền tảng cá cược bầu cử hợp pháp dành riêng cho công dân Mỹ, Kalshi đã thu hút hơn 100 triệu USD tiền đặt cược liên quan đến mùa bầu cử. Thị trường dự đoán này nhanh chóng leo lên vị trí thứ 7 trong danh sách các ứng dụng miễn phí hàng đầu được tải trên cửa hàng ứng dụng App Store của Apple và cuối tháng 10 vừa qua, thậm chí đứng nhất trong danh mục ứng dụng tài chính miễn phí. Trên Kalshi, nền tảng cá cược cho phép người Mỹ tham gia, tỷ lệ cược bầu cử cũng diễn ra theo quỹ đạo tương tự. Trong khi ông Trump dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 64% so với 36% vào tuần trước, tỷ lệ đặt cược vào cựu Tổng thống Mỹ đã giảm mạnh sau đó, và các ứng cử viên đã hòa nhau trong vòng vài giờ sau khi cuộc thăm dò ở bang Iowa được công bố. Tính đến chiều ngày 4/11, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 54% so với 46% trên nền tảng cá cược Kalshi. Trái lại, bà Harris nhận được sự ủng hộ cao hơn một chút trên PredictIt, nơi Phó Tổng thống được cho có 54 % cơ hội trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức tổng thống Mỹ. Theo mô hình dự báo dựa trên thị trường chứng khoán có tên gọi "Công cụ dự đoán tổng thống", nhiều khả năng bà Harris sẽ trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Mô hình này đã dự đoán đúng kết quả 21/24 kỳ bầu cử. Nguyên tắc cơ bản của Công cụ dự đoán tổng thống rất đơn giản: khi chỉ số S&P 500 tăng trong 3 tháng cuối cùng trước cuộc bầu cử, đảng đương nhiệm thường vẫn tại vị. Ngược lại, sự sụt giảm của chỉ số này sẽ cho thấy phe đối lập sẽ giành chiến thắng. Chỉ số S&P 500 trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng đều đặn kể từ tháng 8. Các chỉ số khác như Dow Jones cũng tăng. Do đó, theo mô hình Công cụ dự đoán tổng thống, đảng Dân chủ sẽ thắng thế, bà Harris sẽ đắc cử. Tuy nhiên, không ít người hoài nghi về Công cụ dự đoán tổng thống. Một số chuyên gia cảnh báo rằng bối cảnh kinh tế và chính trị đã thay đổi theo hướng có thể làm phức tạp thêm tính chính xác của công cụ này. Phần lớn ý kiến các chuyên gia đều cho rằng, không nên so sánh tính chính xác từ những dự đoán trên thị trường cá cược với các cuộc thăm dò truyền thống- nơi cung cấp bức tranh toàn cảnh về lựa chọn của cử tri. Bởi lẽ, các cuộc thăm dò đều phải dựa trên các tiêu chuẩn phân tích và khuôn khổ phương pháp tỉ mỉ. Trong khi cá cược vẫn chủ yếu dựa trên linh cảm, trực giác và chủ yếu phản ánh mức độ tin cậy của người đặt cược.