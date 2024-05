Thùy Tiên tự tay đệm đàn và hát cùng team Quang Linh Vlogs, Lôi Con minh họa nhiệt tình dù không hiểu gì

Mới đây, Thùy Tiên đã đăng tải 1 đoạn clip khá chill cùng team Quang Linh Vlogs. Theo đó, nàng hậu đã tự tay đệm đàn guitar và thể hiện ca khúc Việt Nam trong tôi là với phần minh hoạ của ekip Quang Linh.

Lôi Con dù hơi ngơ ngác, không hiểu gì nhưng thấy mọi người vẫy tay nhiệt tình thì cũng làm theo trông cực đáng yêu!