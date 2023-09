Thủy Tiên 'phản pháo' khi bị nói là người ăn chay nhưng phá tổ yến

Thật ra làm tổ bên ngoài thiên nhiên thì nguy hiểm vì chim to hay chuột, rắn sẽ trộm ăn trứng hay chim to ăn mất con khi chim bố mẹ đi tìm mồi, mình làm nhà cho nó ở an toàn cũng là làm phước mà, sau khi nó bỏ đi rồi mình phải gỡ tổ vì không lấy, các chim khác không dùng tổ cũ và cũng không còn chỗ để làm tổ.



Dù bị nhiều thị phi, nhưng Thủy Tiên cũng nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước những bình luận chỉ trích vô lý của anti-fan.

Tiên thấy làm nhà yến là đang giúp nó chứ chẳng sát hại hay giết cướp gì của nó mà gọi là độc ác cả, nói vậy rất tội cho mấy người làm yến ạ".

Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng bị cư dân mạng mỉa mai là người ăn chay nhưng lại ủng hộ việc bán và ăn tổ yến. Đáng chú ý, không ít bình luận còn "cà khịa" khi nhắc lại chuyện nữ ca sĩ từng lấy đường nuôi kiến nay lại đi phá tổ yến để đem bán.