'Thùy Tiên không phải đẹp nhất, nhan sắc top 5 hoặc top 10'

Theo ông, Thùy Tiên không phải cô gái đẹp nhất mùa giải trước đó, nhưng vẫn đẹp trong phạm vi top 5 hoặc top 10.

Đặc biệt, Thùy Tiên luôn sẵn sàng làm việc trong mọi hoàn cảnh, ông cho rằng kiếm được người như vậy giống "mò kim đáy bể".

Mặt khác, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil cũng hé lộ thu nhập của Thùy Tiên trong nhiệm kỳ. Cô kiếm được ít nhất 2 đến 3 triệu USD (khoảng 47 đến 71 tỷ đồng), trở thành đại sứ của nhiều nhãn hàng lớn, có thể nói mang về lợi nhuận rất lớn cho Tổ chức Miss Grand International.