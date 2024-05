Thùy Tiên đưa Lôi Con về nhà chăm sóc, nói 1 câu khiến bé đang khóc bỗng chuyển thái độ ngay và luôn

Vốn có khả năng hiểu tiếng Việt rất tốt, bé Lôi Con từ đang ăn vạ chuyển sang mỉm cười rạng rỡ, còn quyết tâm hứa sẽ ngoan, không cần đồ chơi khi sang nhà Thuỳ Tiên ngủ.

Clip: Hoa hậu Thuỳ Tiên đưa Lôi Con về nhà, nàng hậu được khen ngợi vì sự nhẹ nhàng, từ tốn khi chăm sóc trẻ nhỏ



Lôi Con quyến luyến không chịu rời sau khi đi chơi với Hoa hậu Thuỳ Tiên



Sau đó, nàng hậu đành chiều theo về phòng để lấy đồ cho Lôi Con sang nhà ngủ



Khi Thuỳ Tiên khẳng định không nói dối hay đánh lừa thì Lôi Con mới vui vẻ trở lại

Khi đưa nhóc tỳ về nhà, Thuỳ Tiên nhẹ nhàng cho bé đi tắm rửa, đánh răng và cùng xem tivi. Bố của Hoa hậu Thuỳ Tiên thể hiện sự bất ngờ nhưng cũng tỏ ra thích thú với Lôi Con.