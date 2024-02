Thùy Tiên chuẩn bị trở thành cổ đông của Miss Grand International?

Đáng chú ý nhất là dòng trạng thái của bà Teresa: "Look who's here Thùy Tiên, happy after Tet New Year and MGI shareholder to be" (Tạm dịch: Nhìn xem ai đây Thùy Tiên đó, chúc mừng Tết Nguyên đán và cổ đông tới đây của Miss Grand International).