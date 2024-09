Thủy điện Hòa Bình những ngày đóng toàn bộ cửa xả lũ

Sau nhiều ngày xả lũ, từ ngày 11.9, Thủy điện Hòa Bình đã đóng toàn bộ các cửa xả đáy để đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành. Video ghi nhận tại hồ Thủy điện Hòa Bình. Chiều 12.9, PV Báo Lao Động đã có mặt tại Thủy điện Hòa Bình, theo ghi nhận toàn bộ các cửa xả đáy đã được đóng. Phía trên khu vực lòng hồ thủy điện, nước đã dâng cao, tạo nên cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Khu vực cửa xả không còn cảnh bọt nước tung trắng xóa như những ngày xả lũ. Từ những vách đá ven hồ có thể nhận thấy nước đã dâng cao hơn trước rất nhiều. Anh Bùi Văn Nam (người dân ở thành phố Hòa Bình) chia sẻ, so với mùa cạn, hiện nay nước đã dâng cao hơn trước khoảng 40-50 mét. Theo anh Nam, nước dâng cao cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc nuôi trồng, đánh bắt của người dân vùng lòng hồ, bởi lẽ nước mới đổ về làm thay đổi môi trường sống của thủy sản. Những chiếc thuyền du lịch đang neo đậu gần bờ. Một chiếc thuyền đang di chuyển trên lòng hồ. Những chiếc tàu và bè nuôi cá của người dân đang neo đậu giữa lòng hồ. Trong ngày 12.9, Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ đánh giá an toàn đập, hồ chứa trên bậc thang thủy điện Sông Đà đã có buổi kiểm tra đánh giá thực tế tại Công trình Thủy điện Hòa Bình. Thông qua báo cáo và đánh giá sơ bộ của Tổ chuyên gia cho thấy công trình đang làm việc trong trạng thái ổn định, an toàn. Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Văn Vương - Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình thông tin, nước thượng lưu hồ ở mức 112,33m (mực nước chết là 80m); hạ lưu 14,58m; lưu lượng về 4.434m3/s; lưu lượng ra 2.229m3/s.