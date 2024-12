Thùy Chi làm thay đổi sự nghiệp thí sinh Rap Việt

Sự góp giọng của Thùy Chi là yếu tố chính giúp bản rap "Anh đã làm gì đâu" gây sốt trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội nhiều tuần liền. "Đâu, ta đã làm được gì đâu / Ta hỏi nhau rất nhiều câu / Chúng ta sau này / Sẽ bên cạnh hay vội bước mau", là những câu hát có sức lan tỏa mạnh nhất ở thị trường nhạc Việt cuối năm 2024. Với sản phẩm kết hợp Thùy Chi, Nhật Hoàng không thể thắng ở một trận chiến tại Rap Việt mùa 4, nhưng đang vượt lên nhiều người khi hòa nhập vào cuộc chơi chung của thị trường.

"Anh đã làm gì đâu" là bản hit lớn nhất của Rap Việt mùa 4. Ảnh: Duy Anh. "Món quà" cho Nhật Hoàng Anh đã làm gì đâu vượt qua Sau từng khung hình để là bản hit lớn nhất của Rap Việt mùa 4. Yếu tố lớn nhất giúp ca khúc này lan tỏa mạnh là màn góp giọng của Thùy Chi. Các verse rap theo màu sắc story telling (kể chuyện) của Nhật Hoàng cũng gây ấn tượng tốt, dẫn dắt cảm xúc cho đoạn hook của Thùy Chi phát huy tối đa vai trò. Những bản rap được viết theo cấu trúc verse - hook là hình mẫu cơ bản để thành công. Từ khá lâu, khán giả mới nghe lại giọng hát Thùy Chi ở một sản phẩm mới. Chất giọng ngọt, thanh thoát của nữ ca sĩ đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc cho phần hook. Một phần, sự hỗ trợ từ Capcut, TikTok giúp Anh đã làm gì đâu nhanh chóng đến tai nhiều khán giả. Những câu hát trong đoạn hook của Thùy Chi thay cho tiếng lòng của nhiều người, do đó phù hợp để lồng ghép vào rất nhiều nội dung sáng tạo. Đúng dịp cuối năm, câu hát "Đâu, ta đã làm được gì đâu" càng ám ảnh nhiều người. Trên sân khấu Rap Việt, tính cảm xúc, chiều sâu trong câu chuyện ở Anh đã làm gì đâu không giúp Nhật Hoàng vượt qua đối thủ khác. Nhưng ca khúc thành hit và làm thay đổi sự nghiệp khi bước ra từ game show. Một năm trước, Nhật Hoàng phải mưu sinh bằng công việc bán ốp lưng điện thoại ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nam rapper chia sẻ trong giai đoạn khó khăn nhất, anh được Seachains - quán quân Rap Việt mùa 2 - bao nuôi. Từ bước đệm Rap Việt, Nhật Hoàng nổi lên, gần đây chạy show với tần suất dày nhờ hiệu ứng của Anh đã làm gì đâu. Với Rap Việt, tỷ lệ thí sinh thành công sau chương trình - đo lường từ việc có hit và tần suất chạy show - không nhiều. Ngay cả những thí sinh hiện diện ở chung kết chưa chắc "hot". Với nhóm thí sinh dừng bước từ vòng bứt phá như Nhật Hoàng, đa số nhanh chóng bị lu mờ khi game show kết thúc. Tại Rap Việt, mùa nào cũng có thí sinh không thành công ở chương trình nhưng đột phá cho sự nghiệp cá nhân. Nhật Hoàng là rapper trẻ đầy tiềm năng. Chính anh sáng tác ca từ, giai điệu cho đoạn hook của Thùy Chi. Có thêm yếu tố may mắn, Nhật Hoàng đã làm được điều mà nhiều rapper khác không thể - một bản hit để đưa sự nghiệp vượt khỏi khuôn khổ rap Việt.

Thùy Chi ít xuất hiện nhưng mỗi lần đều gây chú ý. Thùy Chi trở lại Sự xuất hiện của Thùy Chi trong vai trò hỗ trợ thí sinh tại Rap Việt mùa 4 gây bất ngờ. Nữ ca sĩ hoàn thành xuất sắc vai trò nâng đỡ thí sinh Nhật Hoàng tỏa sáng. Song song điều đó, thành công của Anh đã làm gì đâu cũng giúp Thùy Chi hưởng lợi. Sau thời gian khá dài mất hút, Thùy Chi bất ngờ nổi tiếng trở lại. Hơn 15 năm trôi qua, Thùy Chi vẫn giữ chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng như thuở bắt đầu sự nghiệp. Những ca sĩ hỗ trợ ở Rap Việt mùa 4, đa phần là các tên tuổi mới đang nổi lên. Họ xem sân khấu Rap Việt là cơ hội lớn, do đó làm nhiều thứ trong vai trò hỗ trợ. Thùy Chi thì khác, chỉ đứng một chỗ và tập trung tối đa vào thế mạnh lớn nhất là giọng hát. Ở cùng thế hệ từ 15 đến 20 năm trước, Thùy Chi thuộc số ít ca sĩ giữ được sức hút. Những năm qua, tần suất hoạt động của giọng ca sinh năm 1990 không quá dày, nhưng qua các thời điểm đều tỏa sáng bằng một dấu ấn nào đó. Hai năm trước, Thùy Chi giữ top 1 thịnh hành âm nhạc bằng MV Hơn em chỗ nào. Trước đó, Thùy Chi gây chú ý khi góp mặt ở game show Ca sĩ mặt nạ. Giờ, Thùy Chi và Nhật Hoàng đã dìu nhau lên top 1 "trending" giữa thời điểm đường đua nhạc Việt đang đỏ lửa vì có quá nhiều sản phẩm chú ý, bên cạnh sức nóng của game show, Concert. Ngay cả khi là chung kết Rap Việt, gần chục tiết mục của thí sinh, HLV và giám khảo cũng lu mờ vì câu hát: "Đâu, ta đã làm được gì đâu". Khi nhạc Việt vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, thị trường ồ ạt xuất hiện những nghệ sĩ All rounder (có thể làm mọi thứ). Phần lớn các tên tuổi đang hot giờ không chỉ hát khỏe mà còn rap tốt, nhảy đẹp, tham gia sản xuất âm nhạc và cập nhật xu hướng thời trang. Trong khi đó, Thùy Chi cho thấy một ca sĩ trẻ có thực lực về giọng hát vẫn có thể thuyết phục khán giả. Một phần, khi thị trường rẽ hướng, chuộng hình mẫu ca sĩ toàn năng, một giọng hát thuần túy như Thùy Chi lại thành nhân tố ít có. Theo Tiền Phong