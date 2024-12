Thùy Chi cất giọng khiến thí sinh Rap Việt lu mờ

Giọng ca trong trẻo, chữa lành của Thùy Chi nâng tầm phần thi của Nhật Hoàng trên sân khấu trực tiếp Rap Việt. Một số khán giả còn cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1990 khiến nhân vật chính trong tiết mục bị lu mờ. Trong tập mới nhất của Rap Việt phát sóng tối 30/11, thí sinh khiến khán giả phải tiếc nuối khi không thể đi tiếp là Nhật Hoàng. Dù khó cạnh tranh về độ bứt phá và kỹ thuật, bản rap storytelling (kể chuyện) Anh đã làm gì đâu thuyết phục người nghe bằng cảm xúc sâu sắc. Trong tiết mục dự thi, Nhật Hoàng đưa trải nghiệm của bản thân vào ca từ, từ đó bộc bạch nội tâm của chàng trai 25 tuổi phải giằng xé giữa việc theo đuổi giấc mơ và cuộc sống mưu sinh, cũng như đối diện với cái nhìn đánh giá của người xung quanh và cảm giác tự ti, tiếc nuối từ bên trong. Với Anh đã làm gì đâu, Nhật Hoàng không chỉ làm tốt việc kể chuyện, mà còn khiến người nghe cảm nhận được những trăn trở, xót xa và cả sự quyết tâm, nỗ lực trên hành trình khẳng định bản thân. Your browser does not support the video tag.

Thùy Chi hát hỗ trợ Nhật Hoàng tại Rap Việt. Video: Vie Channel. Tuy nhiên, yếu tố đẩy cảm xúc lên cao trào lại đến từ ca sĩ hỗ trợ Thùy Chi. Giọng ca cao vút, trong trẻo của ngôi sao gốc Hải Dương vang lên khiến sân khấu trực tiếp Rap Việt bùng nổ. Tất cả người trong khán phòng, từ khán giả đến huấn luyện viên và giám khảo đều phải đứng lên hát theo, lắc lư theo đoạn điệp khúc (hook). Kết thúc màn trình diễn, khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và trên gương mặt của mỗi người đều đọng lại vẻ xúc động, trầm lắng. Thùy Chi chia sẻ trong tiết mục, cô hóa thân thành cô gái đồng hành, làm hậu phương cho chàng trai suốt chặng đường gây dựng sự nghiệp, từ khi không có gì trong tay đến lúc gặt hái những trái ngọt đầu tiên. MC Trấn Thành nhận xét Thùy Chi có phần hỗ trợ xuất sắc. Anh cho rằng nếu không phải Thùy Chi hát, chưa chắc chạm đến trái tim người nghe như vậy. Trong số những người bị ấn tượng bởi giọng hát Thùy Chi, giám khảo Thái VG gần như “đứng ngồi, không yên”. Theo JustaTee, không phải ai cũng có thể khiến Thái VG đứng dậy đưa đẩy tay theo nhạc. Thái VG cho biết lần đầu tiên nghe thấy tên Thùy Chi nhưng hoàn toàn bị chinh phục bởi giọng hát đẹp của cô. Anh trân trọng chất giọng tự nhiên trong môi trường âm nhạc hip hop thường sử dụng auto-tune (chỉnh sửa âm thanh). Nam rapper còn bày tỏ vinh dự nếu có cơ hội hợp tác với ca sĩ Giấc mơ trưa. Phần trình diễn của Thùy Chi sau đó được cắt thành các đoạn video ngắn và chia sẻ rộng khắp trên các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok... thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn lượt xem. Hầu hết khán giả dành lời thán phục cho Thùy Chi. Đối với họ, giọng ca của Thùy Chi có tác dụng chữa lành, mang đến niềm hy vọng vào cuộc đời. Nhiều người cho biết tình cờ xem được video Thùy Chi hát trên mạng xã hội rồi mới tìm đến video đầy đủ trên YouTube. Số khác nhấn mạnh chưa bao giờ xem Rap Việt, nhưng vì Thùy Chi mới tìm đến. Có người cho rằng nàng Tí Nâu khiến Nhật Hoàng lu mờ trong tiết mục của mình. Cũng có ý kiến nhận định Nhật Hoàng dù ra về vẫn được lợi vì có màn trình diễn “để đời”.

Thùy Chi khiến khán giả thổn thức với chất giọng chữa lành, chạm đến trái tim. Ảnh: Vie. Khán giả bình luận: “Lần đầu tiên xem Rap Việt vì nghe được một đoạn Thùy Chi hát trên Facebook. Sự kết hợp tuyệt vời, quá hay luôn”, “2h sáng vẫn phải phát lại bài này vì Thùy Chi. Thần tượng của tôi. Nhật Hoàng cũng rất hay. Bài hát hit của mùa này rồi”, “Với sự hỗ trợ quá tuyệt vời của ca sĩ Thùy Chi, bài thi của Nhật Hoàng chạm tới cảm xúc người nghe. Nghe đi nghe lại nhiều lần cảm xúc vẫn dâng trào”, “Trời ơi, đoạn cuối chị Thùy Chi hát nghe thổn thức quá thể”, “Giọng hát Thùy Chi đẹp quá”, “Đi thi mời ca sĩ mạnh quá rồi lu mờ luôn”, “Nhật Hoàng có vẻ biết rõ không được vào rồi nên làm tiết mục để đời, không quan trọng ai nổi, ai lu mờ trong bài. Ít nhất có một bài hát cùng Thùy Chi đình đám”, “Dù không được giải nhưng có thể được mời đi show nhiều vì có bài hit”, “Bài này không phải dự thi, nó thuộc vào hàng tác phẩm rồi”, “Nghe Thùy Chi hát bỗng chốc xua tan đi áp lực, mất niềm tin vào cuộc sống”, "Mỗi lần Thùy Chi cất giọng là nổi da gà"... Theo Tiền Phong