Thưởng Tết năm 2024 sẽ cao hơn năm 2023?

"Tình hình kinh tế năm nay tốt hơn nên có thể lương, thưởng của người lao động tăng nhưng tăng mức nào phải chờ các địa phương công bố, dựa vào số liệu báo cáo từ doanh nghiệp", ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương nhận định.

Năm 2023, do tết Dương lịch và tết Âm lịch khá gần nhau nên các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào thưởng tết Âm lịch, dẫn đến tiền thưởng Tết Dương lịch giảm, bằng 91% so với năm 2022 (bình quân là 1,24 triệu đồng/người). Trong khi đó, tiền thưởng tết Âm lịch tăng 11% so với tết Âm lịch năm 2022 (bình quân là 6,86 triệu đồng/người).

Mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 1,004 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ở TP Đà Nẵng.