Thương mại Trung Quốc-ASEAN tăng 11%/năm trong 20 năm

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) hôm qua (20/09) cho biết, thương mại song phương giữa Trung Quốc và ASEAN đã tăng trưởng nhanh chóng, với mức tăng trung bình 11% mỗi năm kể từ năm 2004 đến năm 2023. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC), tỷ trọng của ASEAN trong tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc đã tăng từ 9,2% năm 2004 lên 15,4% vào năm 2023. Thương mại song phương giữa hai bên đã tăng trung bình 11% mỗi năm trong 20 năm qua và vượt xa mức tăng chung của ngoại thương nước này là 3% trong cùng thời kỳ. 8 tháng đầu năm nay, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 4,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (638 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 15,7% tổng giá trị ngoại thương của Trung Quốc cùng thời kỳ, tiếp tục củng cố vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Mở rộng trao đổi kinh tế, thương mại là một trong những trọng tâm thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN của Trung Quốc trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Thương mại nước này Lý Phi mới đây cho biết: “Trung Quốc sẽ hỗ trợ việc mở rộng thương mại các sản phẩm nông nghiệp lợi thế và sản phẩm công nghiệp thành phẩm với các nước ASEAN, tích cực mở rộng nhập khẩu các sản phẩm đặc sản có lợi thế từ các nước ASEAN, cùng thúc đẩy thương mại thông suốt, cải thiện kết nối, từng bước làm lớn chiếc bánh thương mại và tạo dựng các điểm tăng trưởng thương mại mới.” Một góc gian hàng Việt Nam tại CAEXPO 2023. Ảnh: Bích Thuận Cũng theo số liệu của GAC, hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và thương mại hàng hóa trung gian, nông sản giữa hai bên có sự gia tăng rõ rệt. Trong 8 tháng năm 2024, các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc đã tham gia thương mại trị giá 2,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (397 tỷ USD) với ASEAN, tăng 13,3% và chiếm 62,2% tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, tăng 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Thương mại hàng hóa trung gian tiếp tục tăng 9,6% trong 8 tháng qua, đạt 2,84 nghìn tỷ nhân dân tệ (403 tỷ USD). Trong lĩnh vực nông nghiệp, ASEAN đã trở thành nguồn nhập khẩu nông sản lớn thứ hai của Trung Quốc vào năm 2023, chiếm 15,6% tổng giá trị nhập khẩu nông sản của nước này. Số liệu chính thức cho thấy, 8 tháng năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 161,34 tỷ nhân dân tệ (22,88 tỷ USD) nông sản từ ASEAN, trong đó trái cây sấy khô, tươi và thủy sản tăng lần lượt 0,6% và 2,7% so với cùng kỳ. Các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng của ASEAN rất được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Được biết, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 21 (CAEXPO 2024) dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây từ 24-28/9. Theo thông tin từ ban tổ chức hôm 11/9, hội chợ lần này có quy mô gần 200.000 m2, với hơn 3.000 doanh nghiệp tham dự.