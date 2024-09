Thượng Hải nín thở chờ bão Bebinca

TP Thượng Hải - Trung Quốc hủy bỏ các sự kiện, đình chỉ các chuyến tàu khi bão Bebinca đến gần. Thời báo Hoàn cầu ngày 15-9 cho biết Thượng Hải đã hủy bỏ các sự kiện ngoài trời và yêu cầu tàu thuyền ở lại cảng để chuẩn bị ứng phó với bão Bebinca. Cơn bão này có thể trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào thành phố kể từ năm 1949. Bão Bebinca hình thành vào tối 14-9, dự kiến đổ bộ giữa các khu vực phía Bắc Qidong thuộc tỉnh Giang Tô và phía Nam Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, tất cả đều nằm ở phía Đông Trung Quốc. Dự báo đường đi của bão Bebinca vào miền Đông Trung Quốc. Nguồn: Trung tâm Cảnh báo bão Ấn Độ - Thái Bình Dương

Theo tờ Papers, khả năng bão Bebinca đổ bộ Thượng Hải đang gia tăng. Cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải là cơn bão số 6 năm 1949, Gloria. Mức độ nghiêm trọng của Bebinca được dự báo có thể gần bằng Gloria. Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão màu cam (tương đương cấp II) vào sáng 15-9, đồng thời thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động của bão. Một số chuyến tàu hoạt động trên tuyến đường sắt xuyên đồng bằng sông Dương Tử sẽ bị đình chỉ vào ngày 15 và ngày 16-9 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các hãng hàng không đã đình chỉ các chuyến bay đến Thượng Hải và một số thành phố khác ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao ngoài trời được điều chỉnh hoặc bị hủy bỏ. Cư dân Thượng Hải nhận được tin nhắn khuyến cáo nên ở nhà để đảm bảo an toàn. Mây màu tím xuất hiện trên bầu trời Thượng Hải ngày 15-9. Ảnh: Reuters Trung tâm Giám sát Hàng hải Thượng Hải cho biết khu vực đồng bằng sông Dương Tử có thể chứng kiến những con sóng cao tới 4,8 m bên trong cửa sông và cao tới 7 m bên ngoài. Các thành phố lân cận ở tỉnh Giang Tô và Chiết Giang cũng đang chuẩn bị cho tác động của Bebinca. Dự kiến đến 8 giờ sáng 16-9, sẽ có mưa lớn đến mưa xối xả ở Nam Giang Tô, Bắc Chiết Giang và Thượng Hải, có nơi mưa rất to (100-120 mm). Các khu vực ven biển, bao gồm Thượng Hải, Đông Nam Giang Tô, Vịnh Hàng Châu, cửa sông Dương Tử và quần đảo Chu Sơn, sẽ chứng kiến gió giật lên tới cấp 13 (37-41,4 m/giây). Vùng gần tâm bão Bebinca, tốc độ gió có thể đạt cấp 12-14. Tính đến 17 giờ chiều 15-9 (giờ địa phương), bão Bebinca cách Thượng Hải khoảng 400 km về phía Đông Nam.