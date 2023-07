Thuốc lá ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam và nữ ra sao?

"Khoảng 82-97% nam giới có liệt dương do mạch máu có hút thuốc. ở những nam giới hút thuốc lâu thì nguy cơ bị liệt dương do mạch máu cao hơn, ở những người nghiện thuốc nặng thì nguy cơ đó còn cao hơn nữa", theo thông tin từ Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá. Ở những nam giới hút thuốc lâu, nguy cơ bị liệt dương do mạch máu cao hơn, ở những người nghiện thuốc nặng thì nguy cơ đó còn cao hơn nữa.

Ngoài liệt dương do xơ vữa mạch, hút thuốc còn dẫn đến liệt dương do co mạch (làm giảm dòng chảy do động mạch bị co hẹp lại), chỉ cần hút 2 điếu thuốc có thể gây ra co thắt động mạch dương vật cấp.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các chất chuyển hóa chính của khói thuốc được tìm thấy trong tinh dịch kìm hãm hệ thống enzyme cần thiết cho tinh trùng có thể hoạt động, điều đó có nghĩa là hút thuốc lá làm giảm số lượng tinh trùng.

Không những làm giảm sản xuất tinh trùng, thuốc lá còn làm dị dạng tinh trùng, giảm khả năng di chuyển của tinh trùng. Theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, nồng độ testosteron (cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng) của nam giới hút thuốc thấp hơn so với những người không hút, ngược lại, thuốc lá làm tăng nồng độ horrmone kích thích nang (hormone nữ hoá).