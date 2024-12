Thuốc kéo dài tuổi thọ cho chó mở ra hy vọng trường thọ cho con người

Dự án thuốc kéo dài tuổi thọ cho chó do Công ty Loyal của Mỹ nghiên cứu đang được kỳ vọng có thể là bước ngoặt giúp các nhà khoa học biết cách kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho cả con người. Các nhà khoa học Mỹ gần đây đang tăng cường nghiên cứu thuốc làm tăng tuổi thọ của chó với mục đích tìm ra phương thức kéo dài tuổi thọ cho con người. Loyal, một công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học của Mỹ, thông báo đầu năm tới sẽ đưa ra thị trường LOY-002, một loại thuốc viên hương thịt bò dùng hằng ngày, với cam kết có thể giúp chó sống khỏe mạnh thêm ít nhất 1 năm. Theo đó, thuốc LOY-002 có thể làm chậm và đảo ngược những thay đổi về chuyển hóa liên quan đến lão hóa: giảm tình trạng yếu ớt bằng cách hạn chế sự gia tăng insulin liên quan đến lão hóa. Tuy nhiên, đây không phải mục đích cuối cùng của dự án. Bà Celine Halioua, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Loyal, khẳng định công trình này sẽ có lợi cho con người. Bà cho biết: “Việc tìm ra cách ngăn ngừa tình trạng suy giảm do tuổi tác ở chó là một giải pháp thực sự hiệu quả để làm điều tương tự với con người, vì chó mắc các bệnh tương tự liên quan đến tuổi tác, sống cùng môi trường và có thói quen sinh hoạt như con người, khác hẳn với chuột thí nghiệm." Trong khi đó, nhóm nghiên cứu Dự án về quá trình lão hóa của chó cũng có hướng tiếp cận tương tự với thuốc rapamycin, một loại thuốc giá rẻ, thường được sử dụng làm thuốc ức chế miễn dịch cho con người sau các ca phẫu thuật ghép tạng. Thuốc rapamycin đã nhiều lần được chứng minh là có thể kéo dài tuổi thọ và trì hoãn, thậm chí đảo ngược, nhiều rối loạn liên quan đến tuổi tác ở chuột. Nhóm nghiên cứu phát hiện liều lượng thấp thuốc rapamycin có thể kéo dài tuổi thọ của chó, cải thiện cả chức năng tim và nhận thức bằng cách điều chỉnh sự phát triển của tế bào và quá trình trao đổi chất. Dự án đang thu thập thông tin các mẫu và dự kiến sẽ báo cáo kết quả sau 4-5 năm nữa, với kết quả chứng minh rằng rapamycin có khả năng giúp chó sống thêm 3 năm khỏe mạnh. Dự án được kỳ vọng có thể là bước ngoặt giúp các nhà khoa học biết cách kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho con người. Giáo sư Tom Rando, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tế bào gốc Broad của Đại học California hoan nghênh những nghiên cứu này, cho biết: “Việc có bằng chứng về hiệu quả và độ an toàn ở chó giúp chúng tôi tự tin hơn khi thực hiện các nghiên cứu trên người với những loại thuốc tương tự”./.