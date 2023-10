Thuốc kê đơn bán tràn lan, người bán thuốc làm thay vai trò của bác sĩ

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: LỆ HÀ

Chia sẻ với Lao Động, PGS.TS Lương Ngọc Khuê thừa nhận không ở đâu dễ mua thuốc như ở Việt Nam. Thói quen tự ý mua và sử dụng thuốc của nhiều người dân và nhiều nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh ngày càng trầm trọng.

Ở nước ta, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỉ lệ kháng thuốc kháng sinh cao. Trong đó có việc kê đơn và cấp phát thuốc kháng sinh không hợp lý.

Ngoài ra, sự cố y khoa do chăm sóc không an toàn là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong và tổn thương hàng đầu trên thế giới.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê dẫn chứng, từ năm 2019 đến tháng 8.2022, có 35% bệnh viện trên toàn quốc triển khai báo cáo sự cố y khoa. Với sự cố y khoa liên quan đến công tác dược lâm sàng gặp nhiều nhất là nhầm liều (chiếm 20% tổng số sự cố về thuốc tại bệnh viện tuyến Trung ương và 18,5% sự cố về thuốc tại bệnh viện tỉnh, thành phố). Riêng tại bệnh viện tuyến quận, huyện, sự cố gặp nhiều nhất là do nhầm thuốc (chiếm 23,7%) và thứ 2 là nhầm liều (chiếm 10%).



Bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần kê đúng thuốc, đúng người, đúng bệnh. Chỉ được kê đơn thuốc sau khi đã có kết quả khám bệnh, chẩn đoán bệnh; kê đơn thuốc phù hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh. Việc kê đơn thuốc phải đạt được mục tiêu an toàn, hợp lý và hiệu quả. Với điều dưỡng khi thực hiện bán thuốc, cần đảm bảo 5 đúng: Đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều, đúng đường dùng, đúng thời gian, tuân thủ quy định của Bộ Y tế về bán thuốc theo đơn. Chỉ được kê đơn thuốc sau khi đã có kết quả khám bệnh, chẩn đoán bệnh.

