Thủng trực tràng, vỡ bàng quang, dập nát tay trái vì chơi pháo

Để những ngày Tết sum vầy được an toàn, trọn vẹn nhất, cha mẹ nên lưu ý đề phòng những tai nạn thường gặp ở trẻ dịp Tết như: Đuối nước; điện giật; bỏng, pháo nổ; hóc dị vật; ngộ độc hóa chất, thực phẩm; ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than; té ngã; tai nạn giao thông…