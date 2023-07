Thuê lại xe sau khi bán, nam thanh niên đem đi cầm cố

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Hồ Tấn Đạt (SN 1996, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố đối với Hồ Tấn Đạt. (Ảnh: C.A)