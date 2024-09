Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà VOV ở TP.HCM

Thực tập phương án chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà VOV, tình huống giả định đưa ra là hỏa hoạn xảy ra ở tầng hầm tòa nhà sau đó lan rộng ra các khu vực xung quanh. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC), trang bị kiến thức, nâng cao ý thức của viên chức, người lao động làm việc tại tòa nhà VOV, số 7, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, sáng 25/9, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với lực lượng Phòng PC 07, Công an TP.HCM, Công an phường Bến Nghé, Đội Cảnh sát giao thông Công an Quận 1 tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Khoảng 9h30 phút đồng chí Trưởng Ban tham mưu thực tập báo cáo đồng chí Ban Chỉ huy thực tập xin ý kiến và chính thức phát lệnh thực tập. Tình huống giả định là đám cháy phát sinh trong khu vực để xe tầng hầm. Dự kiến tại thời điểm xảy ra cháy, trong tòa nhà có khoảng hơn 100 người. Do khu vực tầng hầm chất cháy chủ yếu là xe máy và ô tô các loại, cao su, xăng dầu, thiết bị tiêu thụ điện,… nên đám cháy phát triển nhanh thành đám cháy lớn, gây khó khăn cho việc tổ chức cứu chữa. Công tác chữa cháy ban đầu chậm trễ nên đám cháy nhanh chóng phát triển và hình thành đám cháy lớn. Sử dụng hệ thống loa hướng dẫn cho khoảng 100 người theo lối thoát nạn ra vị trí tập kết thoát nạn Lực lượng PCCC tại chỗ tiếp cận, cứu người bị nạn... ...và triển khai công tác chữa cháy Lực lượng PCCC tại chỗ thực tập tình huống dập lửa... ... và dùng hệ thống PCCC tại chỗ để phun nước, dập tắt lửa đang lan lên khu vực trung tâm của tòa nhà Lực lượng cảnh sát PCCC của Công an TP.HCM điều động xe chuyên dụng đến hiện trường Lực lượng PCCC sử dụng nguồn nước từ xe chuyên dụng để thực hiện dập lửa CBCS sử dụng máy bơm hút nước trụ nước góc Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm Sử dụng xe thang để chữa cháy trên tầng 15 của tòa nhà VOV Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, cán bộ viên chức, người lao động quay trở lại trụ sở Tổng kết, rút kinh nghiệm về buổi thực tập