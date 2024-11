Thực hư vụ iPhone cấm người dùng xài Máy tính vĩnh viễn

Những hình ảnh được cho là chụp lại về việc người dùng bị cấm xài vĩnh viễn ứng dụng Máy tính trên iPhone gây nên nhiều hoang mang. Gần đây, cộng đồng người dùng iPhone đang xôn xao trước những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội về một thông báo lạ từ ứng dụng Máy tính (Calculator) mặc định trên iPhone. Theo đó, nhiều người dùng cho rằng họ nhận được thông báo "Chú ý: Bạn đã bị cấm vĩnh viễn khỏi việc sử dụng Máy tính" (Attention: You are permanently banned from using Calculator). Xôn xao ảnh về việc người dùng bị cấm xài Máy tính vĩnh viễn. Sau khi kiểm tra và xác minh, các chuyên gia công nghệ khẳng định đây chỉ là một bức giả mạo được lan truyền trên mạng xã hội. Apple không bao giờ thiết kế tính năng cấm người dùng sử dụng các ứng dụng cơ bản như Máy tính, vốn là công cụ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Ứng dụng Máy tính đã xuất hiện trên iPhone từ phiên bản iOS đầu tiên, với giao diện đơn giản nhưng đầy đủ các tính năng cơ bản. Qua nhiều năm, Apple đã liên tục cải tiến ứng dụng này với chế độ máy tính khoa học khi xoay ngang màn hình, hỗ trợ các phép tính phức tạp, tích hợp Siri... Ứng dụng Máy tính vẫn sẽ có thông báo lỗi đến người dùng vì phép tính không hợp lý. Mặc dù không có chuyện "cấm vĩnh viễn", người dùng có thể gặp một số thông báo lỗi hợp lệ khi sử dụng Máy tính không đúng cách, như "NaN" (Xuất hiện khi kết quả không phải là một số, "Error" (Thông báo lỗi chung cho các phép tính không hợp lệ), "Divide by 0 error" (Khi thực hiện phép chia cho 0), "Indeterminate" (Khi kết quả phép tính không thể xác định).