Thực hư điện thoại Vertu được rao bán 5 triệu đồng?

Dòng điện thoại Vertu Signature được rao bán với mức giá chênh lệch rất lớn so với giá chính hãng khiến người dùng hoang mang, khó phân biệt. Được mệnh danh là siêu phẩm, là biểu tượng, là chiếc điện thoại thành công nhất của Vertu - dòng Signature luôn có vị thế đặc biệt đối với giới thượng lưu và những người thành đạt quen dùng Vertu. Đến thời điểm hiện tại, khi Vertu đã ra mắt rất nhiều sản phẩm mới, đón đầu xu hướng công nghệ cao cấp, Signature vẫn là chiếc điện thoại mang giá trị cao cả về giá trị sử dụng lẫn giá trị tinh thần. Nhìn qua ảnh, người dùng khó phân biệt đâu là Signature chính hãng và hàng không rõ nguồn gốc. Gần đây, dòng điện thoại xa xỉ này của Vertu bất ngờ được người dùng đặc biệt quan tâm khi Việt Nam tắt sóng 2G, người dùng Signature S cần nâng cấp lên dòng Signature V 4G để tiếp tục sử dụng. Tận dụng tình hình này, những chiếc Signature S không rõ nguồn gốc được quảng cáo có thể dùng sóng 4G với mức giá chỉ từ 4 - 5 triệu đồng đã được rao bán khắp nơi khiến những người mới tìm hiểu Vertu không khỏi hoang mang. Trên tay một chiếc điện thoại Signature S chạy sóng 4G được mua với giá vài triệu đồng - mức giá chênh lệch lớn so với Signature chính hãng được bán từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng tuỳ phiên bản, người dùng có thể phân biệt khi đặt bên cạnh hàng chính hãng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn qua hình ảnh, giới đã chơi Vertu lâu năm cũng rất khó phân biệt. Trên tay chiếc Vertu chính hãng trị giá vài trăm triệu đồng và phiên bản được rao bán dưới 5 triệu đồng mới thấy sự khác biệt rõ rệt. Trao đổi với đơn vị đang phân phối và bán lẻ độc quyền Vertu chính hãng tại thị trường Việt Nam - Vertu Việt Nam, đại diện đơn vị cho biết: “Đến thời điểm này, phía hãng chưa công bố bất kỳ thông tin nào về việc Signature S có thể chạy 4G. Những chiếc Signature bán với giá bất thường này, khi nhìn ngoại quan, khách hàng có thể phân biệt dựa trên chất liệu từ màn hình, khung, mặt lưng, bàn phím… Ngoài ra, khi khởi động điện thoại, logo Vertu và âm thanh đều có sự khác biệt so với hàng chính hãng, cột sóng luôn hiển thị 4G dù chưa lắp sim. Đặc biệt, những chiếc điện thoại này rất dễ ‘chết’ đột ngột và hoàn toàn không có giá trị về bảo mật tuyệt đối thông tin, bảo mật dữ liệu và tài sản số của người dùng. Sản phẩm trôi nổi sẽ không được hưởng các dịch vụ độc quyền dành riêng cho khách hàng Vertu, không được chấp nhận bảo hành”. Giao diện của chiếc Vertu được rao bán dưới 5 triệu đồng. Với những chiếc Vertu Signature dòng S hay dòng V 4G chính hãng, mỗi sản phẩm đều được ví như một tác phẩm nghệ thuật được những nghệ nhân hàng đầu thế giới chế tác thủ công, đều có khắc tên và chữ ký riêng của nghệ nhân tạo ra nó. Ngoài chất liệu cao cấp và quý hiếm, Signature còn được mệnh danh là dòng điện thoại có độ bảo mật tuyệt đối bởi loa được chế tác từ gốm Ceramic để thông tin trong quá trình đàm thoại hoàn toàn không rò rỉ ra ngoài. Một số phiên bản cao cấp với giá gần 2 tỷ đồng còn có mặt lưng làm từ chất liệu gốm Ceramic biến chiếc điện thoại thành món trang sức đẳng cấp, đúng với giá trị người sở hữu. Chiếc Signature S chính hãng với mặt lưng từ gốm Ceramic có giá trị gần 2 tỷ đồng. Mỗi sản phẩm của Vertu đều được chế tác thủ công, đảm bảo độ hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trước tình hình thị trường có nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, Vertu Việt Nam cảnh báo khách hàng chỉ nên sở hữu Vertu chính hãng để được Vertu bảo vệ quyền lợi, được tận hưởng thêm các dịch vụ độc quyền tại Vertu Việt Nam dành cho khách hàng. Hoa Vũ