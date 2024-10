Thực hư chuyện HIEUTHUHAI 'dứt tình anh em' với Negav?

HIEUTHUHAI và Negav không chỉ cùng hoạt động trong làng giải trí mà còn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Sau loạt ồn ào của Negav, hiện tại "tình anh em" của cả 2 đang được công chúng quan tâm. Sau thành công của HIEUTHUHAI, tổ đội GERDNANG cũng ngày càng được nhiều người biết đến. Gần đây nhất, Negav, HURRYKNG và MANBO có độ phủ sóng và nhận diện nhất định với công chúng. Tuy nhiên, ồn ào của Negav đã phần nào ảnh hưởng đến tập thể, bằng chứng là trong giai đoạn hiện tại, nhất cử nhất động của các thành viên còn lại đều được quan tâm. Đặc biệt, mối quan hệ giữa HIEUTHUHAI với Negav được chú ý hơn cả.

HIEUTHUHAI và Negav không chỉ cùng hoạt động trong làng giải trí mà còn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Cặp đôi cùng trong tổ đội Gerdnang, thường xuyên đi chơi, đi diễn chung. Trong một lần tiết lộ, HIEUTHUHAI dành sự "thiên vị" đặc biệt cho người bạn này. Anh nói: "Negav là nội tâm của tôi". Nam rapper nhận xét người bạn này không chỉ có gương mặt trẻ trung mà nội tâm cũng rất "em bé".

Hình ảnh và sự nghiệp của Negav có cú trượt dài, liên tục bị đào phốt. Liên tiếp những ngày qua, Negav vướng loạt phốt chấn động. Đầu tiên là phát ngôn về chuyện "bỏ học" tại concert Anh trai say hi. Tiếp đến, loạt bình luận khiếm nhã, tục tĩu của Negav cũng bị khui lại. Ngôn từ nam rapper sử dụng trước đây bị chỉ trích là quá thô tục, một cách quấy rối với người khác bằng ngôn từ. Không chỉ hình ảnh "út khờ" ngờ nghệch của Negav bị ảnh hưởng mà những người thân thiết với anh chàng cũng bị réo gọi không kém. Mới đây, cư dân mạng soi danh sách theo dõi trên TikTok của HIEUTHUHAI đã mất đi 1 người là Negav. Ngoài các thành viên của 2 ngày 1 đêm, bạn gái Mỹ Hàn thì nam rapper chỉ theo dõi các anh em trong tổ đội GERDNANG. Hiện tại, HURRYKNG, MANBO, Kewtiie... vẫn còn được HIEUTHUHAI theo dõi, chỉ Negav là "bay màu".

HIEUTHUHAI vừa bị soi theo dõi hầu hết những anh em thân thiết của 2 ngày 1 đêm, tổ đội GERDNANG trừ Negav Ngay lập tức, cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của 2 rapper đã bị ảnh hưởng, trục trặc sau những drama nối dài trong mấy ngày qua. Và đây chính là hành động "dứt tình anh em" của HIEUTHUHAI đối với Negav. Tuy nhiên, trên thực tế, vào tối 2/10, Negav đã xóa, khóa hoặc ẩn hầu hết các tài khoản mạng xã hội cá nhân như TikTok, Threads, Instagram... Vì lý do Negav xóa tài khoản TikTok nên anh mới không còn xuất hiện trong danh sách được HIEUTHUHAI follow. Trên Instagram, cả hai vẫn còn theo dõi nhau, chỉ là không có bất kỳ chia sẻ liên quan hay tương tác gì.

HIEUTHUHAI vẫn còn theo dõi Negav trên Instagram cá nhân. Giữa lúc Negav trở thành mục tiêu của búa rìu dư luận, HIEUTHUHAI không có chia sẻ nào với truyền thông, trang cá nhân cũng im ắng không đề cập đến chuyện này. Theo dõi hai trang Facebook của HIEUTHUHAI, các bài đăng đều chỉ liên quan đến công việc. Thái độ này được đánh giá là khá khôn ngoan, vừa tránh phiền phức cho bản thân, cũng là cách tốt nhất để giúp Negav ở thời điểm hiện tại. GERDNANG được thành lập từ năm 2018 gồm 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO, sau này có thêm Negav, REX, Kewtiie... Như những tổ đội khác, GERDANG luôn đồng hành, giúp đỡ nhau thỏa đam mê với âm nhạc. Sau một vài bài hát viral, GERDNANG trở nên nổi tiếng trong giới Underground. Và cho đến khi King of Rap xuất hiện, tổ đội GERDNANG dần "bước lên khỏi lòng đất". Thời gian gần đây, HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav gây chú ý khi tham gia chung chương trình với các Anh Trai. Trong khi đó MANBO dồn sức để thi Rap Việt mùa 4 và nhận được nhiều lời khen sau màn lên sóng ở tập 2.

HIEUTHUHAI và Negav Trong khi HIEUTHUHAI gây chú ý khi góp mặt ở 2 ngày 1 đêm thì Negav cũng xuất hiện trong dàn cast chính Hành Trình Rực Rỡ. Suốt sự nghiệp, không ít lần cả hai bị đặt lên bàn cân để so sánh, đối chiếu. Sau phát ngôn sốc về chuyện nghỉ học trên sân khấu concert, hình ảnh của Negav bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt khán giả. Phốt chồng phốt, Negav bị đào lại loạt bình luận, bài đăng phản cảm, từ ngữ thô tục vào 3-4 năm trước. Thậm chí, cư dân mạng còn soi được Negav từng có bình luận bất lịch sự, từ ngữ thiếu chuẩn mực bên dưới 1 bức ảnh của Sơn Tùng. Sự việc thêm phẫn nộ khi Negav tiếp tục bị "đào" lại việc từng lập một nhóm riêng hơn 3 nghìn thành viên để bàn những vấn đề nhạy cảm liên quan đến giới tính. Nhóm này được lập ra vào khoảng năm 2020, khi đó Negav 19 tuổi. Trong nhóm, nam rapper liên tục có những bài đăng với nội dung và ảnh vô cùng phản cảm. Nam rapper còn bị đào lại bài đăng dùng từ ngữ thiếu văn hóa, vô lễ với giáo viên. Dù Negav đã liên tục gửi lời xin lỗi vì những ồn ào mình vướng phải, nam rapper vẫn bị dư luận công kích dữ dội. Hiện tại trang cá nhân của anh chàng đã "biến mất", cùng với đó nhiều nhãn hàng cũng mạnh tay gỡ bỏ hình ảnh Negav sau loạt phốt. Theo Người Đưa Tin